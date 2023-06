Apple publie le SDK et la première bêta de visionOS

Apple a annoncé que le kit de développement logiciel (SDK) visionOS, qui permettra aux développeurs de créer des applications pour le futur casque Vision Pro, est désormais disponible via Xcode 15 bêta 2. L'attente fut longue pour ceux qui attendaient avec impatience de pouvoir tester les possibilités offertes par le système d'exploitation du premier ordinateur spatial présenté à la WWDC 23. Il s'agit de la toute première bêta de visionOS.

Le SDK Apple Vision Pro

À partir d'aujourd'hui, la communauté des développeurs Apple peut créer une toute nouvelle catégorie d'applications dites "d'informatique spatiale" tirant pleinement parti de l'immensité de l'environnement de Vision Pro et associant de manière transparente le contenu numérique au monde physique afin de créer de nouvelles expériences. Avec le SDK visionOS, les développeurs peuvent utiliser les capacités puissantes et uniques du Vision Pro et de visionOS pour concevoir de toutes nouvelles applications dans des domaines aussi variés que la productivité, le divertissement, la conception, les jeux, etc.

Apple indique qu'elle ouvrira le mois prochain des laboratoires de développement à Cupertino, Londres, Munich, Shanghai, Singapour et Tokyo afin d'offrir aux développeurs une expérience pratique sur le matériel Vision Pro et une assistance pour le développement de leurs applications.



Les demandes de kits de développement Apple Vision Pro seront également acceptées à partir du mois prochain, tandis que les développeurs d'applications et de jeux 3D basés sur Unity pourront également porter leurs applications sur Apple Vision Pro.



Susan Prescott, vice-présidente des relations avec les développeurs mondiaux d'Apple, a déclaré :

Apple Vision Pro redéfinit ce qui est possible sur une plateforme informatique. Les développeurs peuvent commencer à créer des applications visionOS en utilisant les puissants frameworks qu'ils connaissent déjà, et pousser leur développement encore plus loin avec de nouveaux outils et technologies innovants comme Reality Composer Pro, afin de concevoir de toutes nouvelles expériences pour leurs utilisateurs. En tirant parti de l'espace autour de l'utilisateur, l'informatique spatiale ouvre de nouvelles perspectives à nos développeurs et leur permet d'imaginer de nouvelles façons d'aider leurs utilisateurs à se connecter, à être productifs et à profiter de nouveaux types de divertissement. Nous sommes impatients de voir ce que notre communauté de développeurs va inventer.

La bêta de visionOS

Au-delà du kit de développement logiciel (SDK), la firme a publié la première version du logiciel visionOS, en lançant la bêta développeur visionOS 1.0, inclus dans Xcode bêta 2. Tout est sur la page de développement de visionOS.

Bien que visionOS 1.0 ne puisse être téléchargé sur les casques que par les employés d'Apple à date, le premier firmware pourrait nous donner un aperçu des fonctionnalités non annoncées dont l'appareil est capable. Nous avons lancé le téléchargement et nous reviendrons demain avec les premiers avis et constatations.



