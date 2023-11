Apple publie la bêta 6 de visionOS

Apple a lancé aujourd'hui la sixième bêta de visionOS, le logiciel qui fait tourner le casque Vision Pro tant attendu. La cinquième bêta a été publiée mi-octobre, ce qui a laissé le temps aux ingénieurs pour peaufiner le logiciel, de plus en plus stable et complet après l’introduction de l’App Store il y a trois semaines.

Voilà une nouvelle bêta pour visionOS 1.0

Rappelons d'entrée que seul un nombre limité de développeurs a accès à un Vision Pro à l'heure actuelle, les casques étant utilisés pour tester les applications dans les Labs ou en entreprise moyennant un protocole draconien. Nous avons échangé avec plusieurs développeurs français qui nous ont affirmé qu'Apple fait passer des sortes d'entretiens, dépêche des gens sur place pour venir contrôler l'entreprise et livrer l'appareil dans une mallette semblable à celle qui détient les codes nucléaires.



Ensuite, obligation de travailler avec le Vision Pro dans une pièce fermée et de le ranger dans un placard sécurisé tous les soirs. Bref, la plupart des gens n'y ont pas accès et seul le simulateur sur Xcode 15 est à peu près à portée de main.

Une fois n'est pas coutume, Apple ne liste pas les changements apportés à visionOS. Il faudra attendre les retours des développeurs.

Les nouveautés de VisionOS bêta 6

On met à jour cette liste dès qu'on en sait plus

Une sortie en 2024, mais pas en France

Le casque Vision Pro ne sortira pas avant le début de l'année 2024, du moins aux États-Unis, le temps est donc compté pour Apple, tant sur le plan matériel que logiciel. La France sera servie dans un second temps, probablement début 2025.