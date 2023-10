Apple publie visionOS 1.0 bêta 4 pour les développeurs

Quant aux nouveautés, Apple ne liste jamais les changements apportés à visionOS. Il faudra attendre les retours des développeurs. La troisième bêta avait par exemple ajouter un son de démarrage, et surtout corrigé un grand nombre de bugs. Rappelons en outre qu'Apple permet aux développeurs de tester l'ordinateur spatial en personne lors des laboratoires Vision Pro organisés un peu partout dans le monde. Des spécialistes d'Apple sont là pour répondre aux différentes questions. Le casque Vision Pro n'est pas attendu avant le début de l'année 2024, du moins aux États-Unis, le temps est donc compté pour Apple, tant sur le plan matériel que logiciel. L'une des prochaines bêtas doit donc introduire l'App Store officiel de VisionOS, le magasin d'applications spécialisé en réalité augmentée et réalité virtuelle.

Bien évidemment, cette longue attente n'a pas affecté grand monde, étant donné que seul un nombre limité de développeurs a accès à Vision Pro pour le moment. Les casques sont prêtés à quelques sociétés et développeurs indépendants qui conçoivent les premières applications en AR/VR. Les autres n'ont accès qu'à la version bêta de VisionOS via Xcode .

Apple a lancé ce soir la seconde bêta d'iOS 17.1, watchOS 10.1 et autre macOS 14.1, mais aussi la quatrième version bêta de visionOS, le logiciel du futur casque Vision Pro. La troisième bêta a été publiée fin août, on commençait donc à s'inquiéter. Tout va bien, Apple travaille encore sur le système d'exploitation visionOS.

