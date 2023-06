Le système visionOS s'appelle xrOS dans Xcode 15

Nous en parlions depuis des mois, que dis-je des années, Apple l'a enfin présenté hier soir. Il s'agit bien sûr du Vision Pro, son premier casque ou plutôt ordinateur spatial comme aime à le dire l'entreprise de Cupertino.



Alors que les rumeurs avaient vu juste sur la fiche technique impressionnante et le prix exorbitant, cependant le nom commercial n'était pas le bon. Idem pour le système d'exploitation. Oui, mais, il y a des preuves que tout cela a été modifié à la dernière minute.

Xcode 15 fait référence à xrOS

Les fuites successives ont toutes (ou presque) évoqué le nom de Reality Pro pour le casque, et de xrOS ou realityOS pour le système d'exploitation, autrement dit la partie logicielle. Apple a pris tout le monde de court hier avec le mot clé "Vision" qui est fort bien trouvé, mais qui n'a jamais été prononcé avant le keynote de la WWDC 23.

Les analystes et autres leakers n'ont pas eu tord, non, Apple a tout simplement modifié le nom commercial avant la présentation. En effet, les démonstrations offertes aux développeurs présents sur site et à distance via des vidéos montrent que le simulateur tourne bien sous xrOS, soit Extended Operating System. Nous ne savons pas pourquoi il n'a pas été retenu mais c'est toujours intéressant de voir que le nom marketing peut varier à la dernière minute.



Peu importe le nom, une chose est sûre, l'Apple Vision Pro a mis une claque à toute l'industrie hier, plus de six mois avant sa sortie. Bien qu'il coûtera plus de 3499 $, nous avons déjà eu pas mal de retours de lecteurs ou d'amis qui commencent à économiser pour se l'offrir, si toutefois il sort en dehors des USA.

À propos d'Xcode 15

Xcode 15 vous permet de développer, tester et distribuer des applications pour toutes les plateformes Apple. Codez et concevez vos applications plus rapidement grâce à la complétion de code améliorée, aux aperçus interactifs et aux animations en direct. Utilisez Git staging pour créer votre prochain commit sans quitter votre code. Explorez et diagnostiquez vos résultats de test grâce à des rapports de test remaniés avec enregistrement vidéo. Et commencez à déployer de manière transparente vers TestFlight et l'App Store à partir de Xcode Cloud. Créer des applications étonnantes n'a jamais été aussi facile.

Xcode 15 est désormais 50 % plus petit sur le Mac App Store, avec des simulateurs d'exécution téléchargeables pour toutes les plateformes. La complétion de code améliorée vous aide à écrire un code plus sûr plus rapidement, en référençant désormais tous vos actifs. Et les projets se construisent plus rapidement grâce aux améliorations apportées au compilateur et à un tout nouvel éditeur de liens, optimisé pour l'architecture multicœur du silicium d'Apple.



Qui parmi vous est grandement tenté par ce tout nouveau produit qui peut remplacer un ordinateur, un téléviseur, une console de jeux et bien plus encore ?