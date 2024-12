Enquête : 86% des développeurs macOS sont des hommes

Une récente enquête révèle des données intéressantes sur les développeurs macOS. Une communauté, majoritairement masculine, qui reste très prudente face aux nouvelles opportunités comme visionOS et les marchés alternatifs.

Enquête Setapp 2024 : tendances et défis pour les développeurs Mac

Setapp, membre de la famille MacPaw, a réalisé sa 8ᵉ enquête annuelle auprès des développeurs Mac pour comprendre leurs pratiques, défis, et anticipations pour l’année 2024. L’enquête explore des thèmes comme le développement pour visionOS, l’intégration des IA/ML, et les alternatives au Mac App Store. Cette année, les développeurs participants provenaient de 32 pays, principalement des États-Unis, de France, d'Allemagne, du Royaume-Uni et du Canada.

Une majorité d'hommes chez les développeurs macOS

Première statistique importante, le pourcentage d'hommes et de femmes dans le développement d'applications. Dans ce sondage, il est indiqué que 86 % sont des hommes, 12 % des femmes et 2 % autres. 51 % des sondés ont entre 30 et 44 ans et 43 % travaillent seuls tandis que 22 % ont des équipes de 2 à 10 personnes.

Catégorie d'applications : la productivité domine

Avec une part de marché de 49 %, la productivité est le domaine dominant dans les catégories d'apps macOS. Elle est suivie par les outils de développeurs avec 33 %, la créativité 19 % et la gestion de tâches 19 % également.



Une application dans la catégorie "productivité" est conçue pour aider les utilisateurs à gérer leur temps, leurs tâches et leurs projets plus efficacement. Ces applications offrent des outils pour organiser, planifier et suivre les activités quotidiennes, avec l'objectif d'améliorer l'efficacité personnelle ou professionnelle. Elles peuvent inclure des fonctionnalités comme la prise de notes, la gestion des tâches, le suivi du temps, la collaboration d'équipe, et l'automatisation des processus.

Distribution des applications : le combat de l'UE

Pour le plus grand bonheur des instances européennes, seuls 20 % des développeurs distribuent leurs applications exclusivement via le Mac App Store, privilégiant des alternatives comme leurs sites web personnels (74 %) ou des solutions tierces (29 %). Cette tendance s’explique par les nombreux défis rencontrés sur ce canal, notamment la visibilité des applications (52 %) et l’acquisition d’utilisateurs (41 %).



Sans oublier la célèbre commission d'Apple, qui dissuade bien des développeurs de se lancer sur le Mac App Store. Setapp, qui a mené cette enquête, propose par exemple une solution alternative avec, selon eux, des conditions plus favorables pour promouvoir les applications des développeurs indépendants en quête de visibilité.

Intelligence artificielle : près d'un dev' sur deux utilise l'IA

Avec l'arrivée d'Apple Intelligence et la tendance mondiale autour de l'IA, l’année 2024 marque un intérêt croissant pour l’intégration de l’intelligence artificielle et du machine learning (IA/ML) dans les applications.

Actuellement, plus de 40 % des développeurs macOS utilisent cette nouvelle technologie ou cherchent à l'intégrer dans leurs applications. Que ce soit pour fluidifier l'expérience utilisateur, créer des chatbots, assurer une traduction en temps réel ou encore automatiser des tâches, l'intelligence artificielle est devenue indispensable pour une majorité d'entre eux.

visionOS : une hésitation encore très présente

En parallèle, le lancement de l’Apple Vision Pro suscite des débats. Bien que 20 % des développeurs prévoient de développer pour visionOS, près de 45 % hésitent encore. Ce manque d’engouement pourrait être lié à la nouveauté de l’appareil et aux incertitudes concernant son adoption par le grand public. On parle d'environ 500 000 ventes en 10 mois, un chiffre qui n'incite pas encore les développeurs à dépenser du temps, de l'énergie et de l'argent pour s'investir pleinement sur cette nouvelle plateforme.

La fidélité à l'écosystème Apple

Près de 75 % des développeurs Mac créent des solutions multiplateformes, mais la majorité reste fidèle à l’écosystème Apple. Les frameworks les plus populaires pour le développement macOS sont AppKit (45 %) et SwiftUI (38 %), ce dernier étant considéré comme l’un des outils les plus prometteurs pour l’avenir. Notre nouvelle app iSoft v9, publiée en début d'année et recodée en SwiftUI en est le parfait exemple.

Cependant, la compatibilité avec d’autres systèmes comme Windows (23 %) et Linux (20 %) progresse, signe d’une volonté d’élargir l’audience au-delà des utilisateurs Apple. Sans oublier les marchés alternatifs désormais accessibles sur certaines plateformes d'Apple dans nos contrées.

Marchés et paiements alternatifs : une adoption prudente

L’ouverture des marchés tiers sur iOS, imposée par l’Union européenne, intéresse 33 % des développeurs. Ces derniers espèrent tirer parti de nouveaux modèles de revenus et atteindre un public plus large. Toutefois, des inquiétudes subsistent concernant les risques liés à la circulation de logiciels malveillants (33 %) et à la piraterie des applications (26 %).

En ce qui concerne les paiements, seulement 17 % des développeurs envisagent d’abandonner le système d’achat intégré d’Apple au profit de solutions alternatives, ce qui reflète une adoption encore timide de ces nouvelles opportunités. Wero a du pain sur la planche.

Conclusion générale

L’enquête Mac Developer Survey 2024 révèle un écosystème en pleine transformation, où innovation et adaptation sont au cœur des préoccupations des développeurs. Face à un environnement de distribution de plus en plus diversifié et à des attentes grandissantes en matière de personnalisation et d’intelligence artificielle, les créateurs d’applications Mac montrent une forte capacité à embrasser les nouvelles tendances tout en restant ancrés dans les valeurs fondamentales de leur métier.

Cependant, des défis significatifs subsistent : la visibilité des applications, l’adoption des technologies émergentes comme visionOS, et les incertitudes liées aux marchés et paiements alternatifs. Malgré cela, les développeurs expriment un optimisme mesuré, concentrant leurs efforts sur la maintenance et l’évolution de leurs produits tout en explorant les opportunités offertes par les avancées matérielles et logicielles.