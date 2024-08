Apple permet de supprimer l’App Store et de remplacer Téléphone et Messages en Europe

L'une des préoccupations des dirigeants d'Apple en ce moment, c'est de se conformer à 100% avec la loi sur les marchés numériques mise en place dans toute l'Union européenne. Avec cette loi, l'UE souhaite que les grandes entreprises comme Apple arrêtent d'étouffer la concurrence, dont les petites entreprises ou indépendants qui essaient de se faire une place face aux géants. Après avoir ouvert la distribution des applications, donné la possibilité à des tiers d'utiliser la puce NFC de l'iPhone, mis en avant le choix du navigateur internet préféré sur iOS... Apple annonce encore de nouvelles mesures afin de se conformer à la DMA.

Apple annonce de nouvelles mesures

Apple vient de révéler officiellement une série de modifications à son écosystème d'applications dans l'Union européenne, en réponse à la législation sur les marchés numériques (Digital Markets Act, DMA). En plus du sideloading, des émulateurs, de la puce NFC pour les banques et autres systèmes de paiements tiers, voici de nouvelles restrictions en moins.

Supprimer plus d’apps

L'une des principales nouveautés est la possibilité de supprimer certaines applications iOS qui sont présentes dès l'activation d'un iPhone, telle que Messages ou encore l'App Store. Cette mesure vise à proposer aux utilisateurs une plus grande liberté de personnalisation de leur appareil, en leur permettant de se séparer des applications natives qu'ils jugent inutiles dans leur quotidien.

Plus de choix par défaut

Apple introduira également une nouvelle fonctionnalité qui offrira l’opportunité de choisir des applications par défaut pour diverses catégories. Les utilisateurs pourront remplacer les applications natives par des alternatives de leur choix pour les appels téléphoniques, la messagerie, les gestionnaires de mots de passe, les claviers, les filtres anti-spam pour les appels, la cartographie ou même la traduction. Par exemple, il sera possible de remplacer l'application Téléphone par WhatsApp, l'application Mail par Gmail, ou encore Apple Plans par Google Maps.

Une gestion dans Réglages

Pour simplifier la gestion de ces nouvelles options, une nouvelle section intitulée "Applications par défaut" sera ajoutée aux Réglages des iPhone et iPad dans l'Union européenne. Cette section permettra aux utilisateurs de gérer plus facilement leurs applications par défaut avec une interface claire et intuitive pour ajuster les paramètres selon leurs préférences.



Enfin, pour les utilisateurs souhaitant restaurer les applications supprimées, Apple a prévu un mécanisme simple : l'App Store pourra être réinstallé via l'application Réglages, tandis que les autres applications pourront être récupérées directement depuis l'App Store.



Sans surprise, ces modifications ne concerneront que les utilisateurs d'iPhone et d'iPad résidant dans l'Union européenne. La direction d'Apple l'a exprimé à plusieurs reprises, tout ce qui est mis en avant dans la loi DMA n'est pas une bonne chose pour la sécurité et la confidentialité des clients. C'est pour cette raison que la très grande majorité du contenu de la loi DMA ne s'applique pas en dehors de l'Europe, où Apple n'est pas contraint de mettre en place ces nouvelles règles.



