La Russie contraint Apple à supprimer 25 VPN de l'App Store

Dans un contexte géopolitique tendu, Apple se retrouve une fois de plus au cœur d'un dilemme entre respect des législations locales et protection des libertés. La firme de Cupertino a récemment été forcée de retirer plusieurs applications VPN de l'App Store russe, suite à une demande du régulateur local Roskomnadzor.

Une décision imposée par les autorités russes

Selon les dernières informations, pas moins de 25 applications VPN auraient été supprimées de l'App Store russe. Parmi elles, on trouve des services populaires comme Red Shield VPN, Le VPN, Proton VPN et NordVPN. Cette décision fait suite à une demande explicite de Roskomnadzor, le gendarme russe des médias et des télécommunications.

Les VPN sont devenus des outils essentiels pour de nombreux Russes souhaitant contourner la censure en ligne et accéder à des contenus bloqués par les autorités. Leur suppression de l'App Store pourrait avoir des conséquences significatives sur la liberté d'accès à l'information dans le pays.

Apple face à un dilemme éthique et commercial

Cette situation met en lumière le défi auquel Apple est confrontée : trouver un équilibre entre le respect des lois locales et ses principes de protection de la vie privée et de la liberté d'expression. Certains critiques, comme Red Shield VPN, accusent Apple de soutenir activement un "régime autoritaire" en se pliant à ces exigences.

Malgré cette décision, il reste des options pour les utilisateurs russes d'iPhone souhaitant utiliser des VPN. Certains développeurs recommandent de changer la région de l'identifiant Apple pour télécharger ces applications depuis d'autres pays.

Pour rappel, les activités d'Apple en Russie sont au point mort depuis près de 2 ans. Les nouveaux produits ne sont plus commercialisés, et de nombreux services comme Apple Pay ont été retirés du pays. Cette nouvelle contrainte sur les VPN s'ajoute donc à une situation déjà complexe pour la firme de Cupertino dans la région.



Source