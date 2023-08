App Store : Apple contraint de retirer en Chine des dizaines d'apps de chatbot par IA

La Chine est l'un des pays les plus stricts en termes d'accès aux contenus numériques, les géants comme Apple ou encore Google n'ont malheureusement pas leur mot à dire face à des réglementations qui entrent en vigueur en l'espace de quelques mois. Après les jeux qui doivent obtenir une licence du gouvernement pour être disponibles sur l'App Store, voici maintenant une nouvelle réglementation à propos des applications d'intelligence artificielle comme ChatGPT et Google Bard.

Apple retire des dizaines d'applications à contrecœur

D'après un récent article du South China Morning Post, Apple a été contraint de retirer en Chine plusieurs applications qui proposaient des chatbots par intelligence artificielle sur la même approche que ChatGPT d'OpenAI. Les développeurs des apps qui ont été supprimées ont tous reçu un mail écrit manuellement par Apple pour les informer que désormais leurs applications sont considérées comme étant illégales à cause du contenu qu'elles fournissent.



Plusieurs applications très populaires ont brutalement été supprimées du jour au lendemain, c'est le cas par exemple de ChatGAi Plus, une application qui figurait à la 9e place des applications payantes les plus populaires en Chine sur la semaine dernière. Même son de coche pour Spark, une application de iFlyTek qui proposait une expérience de type ChatGPT, elle a été supprimée de l'App Store en même temps que toutes les autres.

En réalité, Apple se prépare à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi en Chine qui va débarquer dans le pays dès le 15 août, celle-ci demande aux acteurs de la distribution de contenus numériques de rendre inaccessible les applications d'intelligence artificielle avec lesquelles on peut converser pour demander un renseignement, avancer plus rapidement sur un projet professionnel, écrire un CV... Le gouvernement de Xi Jinping estime que ces nouvelles applications n'apportent pas du "contenu sain" au peuple et qu'elles n'adhèrent pas aux valeurs socialistes fondamentales qui doivent régner dans le pays.



Cette nouvelle loi vise à la fois les IA génératives de texte, d'audio, d'image et de vidéos, ce qui signifie que les intelligences artificielles pourtant innovatrices ne sont plus les bienvenues sur les téléphones et tablettes des utilisateurs chinois. Bien sûr, Apple et Google auraient probablement préféré une autre approche, mais les entreprises n'ont pas d'autres choix que de se conformer aux lois du gouvernement chinois. Les grandes entreprises comme Apple génèrent des milliards de dollars par an en Chine, perdre ce pays à cause d'un conflit avec le gouvernement serait une catastrophe pour les résultats financiers.