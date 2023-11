Apple ouvre son premier Apple Store à Wenzhou (Chine)

Apple a présenté aujourd'hui en avant-première, le premier magasin de la société dans cette ville dynamique et le quatrième dans la province chinoise du Zhejiang. Le nouveau magasin reflète l'engagement profond d'Apple en faveur d'une conception accessible et durable, créant ainsi un espace accueillant et inclusif pour tous. Une implantation toujours plus forte dans le pays, alors que la société s'efforce de produire toujours plus ailleurs, comme en Inde et au Vietnam.

Une ouverture à temps pour l'iPhone 15 et les Mac M3

En mettant l'accent sur le développement durable, Apple MixC Wenzhou intègre des matériaux d'origine végétale tels que des panneaux acoustiques biogènes pour le plafond et des revêtements de sol en biopolymère, réduisant ainsi l'utilisation de métaux et de résines chimiques.



Célébrant ses 30 ans de présence en Chine, Apple a ouvert 56 magasins de détail en Chine élargie et s'attache à offrir les meilleures expériences d'achat, à favoriser les liens avec la communauté et à promouvoir l'innovation et la créativité.

© Apple

Deirdre O'Brien, vice-présidente senior d'Apple chargée de la vente au détail, a déclaré dans un communiqué :

Nous sommes ravis de nous étendre pour toucher encore plus de clients avec l'ouverture d'Apple MixC Wenzhou, et nous sommes fiers des liens profonds et durables que nous avons tissés avec les communautés en Chine. Les membres de notre équipe sont impatients d'accueillir la communauté locale dans notre nouveau magasin et d'aider encore plus de clients à découvrir la magie d'Apple, notamment la nouvelle gamme d'iPhone 15 et les nouveaux modèles de Mac dotés de la famille de puces M3.

Le nouveau magasin sera soutenu par plus de 100 membres d'équipe formés qui sont prêts à accueillir les clients et à les aider à explorer la gamme de produits et d'accessoires d'Apple, y compris les derniers modèles d'iPhone 15. Les clients peuvent bénéficier de conseils d'achat personnalisés et d'une assistance pour choisir une option de financement mensuel, mettre à niveau et échanger des appareils éligibles, passer à iOS et transférer des données en toute sécurité. Grâce aux options de configuration à la commande disponibles directement auprès d'Apple, les clients Mac peuvent sélectionner et personnaliser l'appareil en fonction des spécifications souhaitées, notamment le nouvel iMac 24 pouces avec M3 et le MacBook Pro M3, M3 Pro et M3 Max, disponibles à partir du mois d'août.



Grâce à la zone Studio, le magasin permet aussi d'examiner de plus près la gamme de produits Apple, notamment l'Apple Watch Series 9 et l'Apple Watch Ultra 2, les premières offres neutres en carbone de la marque, présentées dans un espace qui permet de personnaliser l'expérience d'achat.



L'assistance à la clientèle reste évidemment un élément clé avec le Genius Bar réimaginé pour l'assistance technique et matérielle et une station de ramassage désignée pour les commandes en ligne.

© Apple

L'App Store MixC Wenzhou prévoit également d'accueillir chaque jour des sessions gratuites "Today at Apple" animées par des "Apple Creatives", proposant des cours de base, des programmes pour les jeunes et des ateliers de photographie, de vidéographie et bien plus encore. Des sessions spécialisées pour les personnes handicapées sont également proposées, mettant l'accent sur les technologies d'assistance afin d'aider les personnes ayant des problèmes de mobilité, de vision ou d'audition. Le magasin s'adresse aux groupes grâce à ses options de réservation pour ceux qui souhaitent apprendre ensemble.