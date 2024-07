Apple ouvre un laboratoire en Chine pour les tests extrêmes de ses produits

L’une des préoccupations d’Apple, c’est de rendre ses appareils plus solides et fiables dans les situations de type « extrême ». Vous utilisez votre iPhone en plein soleil à 40 degrés ou votre iPad est resté sur la table du jardin en plein hiver pendant plusieurs heures ? Apple souhaite que vos appareils résistent aux pires conditions. Pour cela, l’entreprise réalise des tests avant la commercialisation d’un nouveau produit, ces tests ont pour objectif de faire passer le pire moment au nouvel iPhone, iPad, Vision Pro… pour voir comment il réagit !

Apple ouvre un laboratoire de tests en conditions extrêmes en Chine

Apple s’apprête à inaugurer un nouveau centre de recherche à Shenzhen, en Chine, dédié à l’amélioration de la qualité et de la fiabilité de ses produits, rapporte Shenzhen Daily. Ce laboratoire qui sera financé par un investissement de plus d’un milliard de yuans (environ 138 millions de dollars), aura pour mission de tester les produits Apple dans des conditions extrêmes afin de voir jusqu’où ils peuvent aller dans les pires conditions.



Ce nouveau centre se concentrera sur l’expérimentation de nouveaux matériaux et techniques de production. L’objectif est de garantir que des produits phares comme l’iPhone, l’iPad et l’Apple Vision Pro puissent résister à des conditions extrêmes telles que des activités physiques intenses et des températures élevées ou très basses. À travers ces tests, Apple espère démontrer de manière convaincante la robustesse et la durabilité de ses produits.

Un exemple concret de cette approche est l’Apple Watch Ultra, dont les modèles 1 et 2 ont subi des tests minutieux dans des laboratoires similaires. Ces tests rigoureux sont mis en avant dans les campagnes publicitaires d’Apple, l’entreprise a démontré que l’Apple Watch Ultra est capable de résister aux dommages dans des environnements très froid et très chaud. Bien sûr, ces discours marketing peuvent être utilisés uniquement si les produits sont passés dans des laboratoires qui testent les produits en conditions extrêmes.

Pourquoi ouvrir ce laboratoire en Chine quand Apple essaie d’abandonner progressivement le « Made in China » ?

Le choix de Shenzhen pour l’emplacement de ce centre de recherche est stratégique. La ville est proche de nombreux fournisseurs d’Apple, ce qui permet de réduire les délais et les coûts de transport entre les sites de production et le laboratoire. Bien qu’Apple diversifie sa production en s’étendant vers des pays comme le Vietnam et l’Inde, la Chine reste un pilier central de sa chaîne de fabrication et ça devrait être le cas pour encore longtemps.



Cette nouvelle installation en Chine montre la confiance d’Apple envers le pays pour la recherche et le développement de ses produits. Le centre de Shenzhen jouera un rôle clé dans l’amélioration continue des produits Apple, assurant qu’ils répondent aux attentes élevées des consommateurs en termes de performance et de durabilité.



Source