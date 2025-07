La vérification de l'âge sur Internet pose un gros problème

Le Royaume-Uni est le premier grand pays à imposer une vérification d’âge sur Internet, affectant tous les sites et applications mondiaux. Les États-Unis vont suivre avec la relance du projet Kids Online Safety Act (KOSA), similaire à l’Online Safety Act (OSA) britannique, récemment entré en vigueur. Bien que ces lois visent à protéger les enfants des contenus « inappropriés à leur âge », leur portée, vague et étendue, soulève de graves préoccupations en matière de vie privée, touchant des plateformes comme iMessage et FaceTime d'Apple.

Quatre problèmes pour un enterrement mondial ?

L’OSA britannique rend les sites et applications responsables de bloquer l’accès des enfants à ces contenus, exigeant une vérification d’âge pour tous les utilisateurs. Le KOSA, adopté par le Sénat américain l’an dernier et réintroduit à la Chambre, devrait bientôt passer dans la loi . Cependant, ces législations posent quatre problèmes majeurs.

Premièrement, elles souffrent d’une portée excessive. Initialement ciblées sur les contenus pour adultes, elles englobent désormais plus de 200 types de contenus vaguement définis, incluant les réseaux sociaux, des informations sur la contraception, l’hygiène sexuelle et les ressources pour signaler des abus. Cela pourrait empêcher les adolescents d’accéder à des informations essentielles sous prétexte de protection. Certaines applications de rencontre exigent déjà des services de vérification d’identité privés.



Deuxièmement, l’absence de réglementation sur les méthodes de vérification d’âge est inquiétante. Les entreprises improvisent, souvent en s’appuyant sur des services tiers qui collectent des données sensibles comme les passeports ou les cartes d'identité, parfois aidées de la reconnaissance faciale en temps réel. Des fuites passées, comme celle de l’entreprise américaine AU10TIX exposant noms, dates de naissance et photos de documents, montrent les risques de confier des données à des entités non régulées. Des utilisateurs de Reddit et Discord contournent déjà ces systèmes.



Troisièmement, ces lois sont vulnérables aux abus. Des gouvernements répressifs pourraient facilement élargir les catégories de contenus restreints pour censurer des sites politiques critiques, décourageant leur accès et traçant les utilisateurs.



Enfin, quatrièmement, la section 122 de l’OSA exige la surveillance des messages privés pour détecter des contenus illégaux, une tâche impossible pour les plateformes chiffrées de bout en bout comme iMessage, FaceTime et WhatsApp. Bien que le gouvernement britannique semble reculer sur l’accès aux données iCloud, cette loi ravive le débat sur le chiffrement. Ces lois bien intentionnées au départ menacent la vie privée et la liberté d'expression de la population.



Que pensez-vous de ces lois, alors que la France cherche à faire ouvrir son code à X, sous couvert de manipulation d'algorithme. On s'attendrait à ce que l'audit concerne aussi FaceBook, Instagram, TikTok, Telegram, etc.