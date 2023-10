L'Apple Store en ligne ouvre ses portes au Chili

Apple a annoncé que sa boutique en ligne était désormais disponible au Chili, permettant ainsi aux chiliens d'acheter des iPhones, des Macs, des iPads et bien d'autres produits directement auprès du constructeur américain. Oui, si certains pays ont des Apple Store physiques et un site officiel à disposition, ce n'est pas encore le cas partout. Le Vietnam était le dernier pays a avoir accueilli la boutique sur Apple.com au printemps dernier.

Un lancement à temps pour la fin de l'année

Comme dans les autres pays, la boutique en ligne chilienne d'Apple propose une gamme complète de produits et d'accessoires, avec une assistance à l'achat assurée par des spécialistes de la marque, un programme de reprise d'iPhone, des sessions de formation individuelle en ligne gratuites pour l'achat de certains produits, des options de Mac sur mesure et de multiples options de paiement, y compris le financement.

Auparavant, les clients chiliens ne pouvaient acheter des produits Apple que par l'intermédiaire de distributeurs tiers. La boutique en ligne d'Apple permet aux clients chiliens d'acheter directement auprès d'Apple et de faire expédier gratuitement leurs commandes dans toutes les régions du pays. C'est aussi un moyen de profiter du service client inégalé du géant, comme le renvoi de toute commande sans condition, etc.



Deirdre O'Brien, Senior Vice President of Retail d'Apple, a déclaré :

Nous sommes ravis de nous développer au Chili avec le lancement de l'Apple Store en ligne. Nous aimons créer des expériences magiques pour nos clients, et qu'ils cherchent à libérer leur créativité ou à embrasser un esprit d'entreprise, nous avons maintenant une expérience Apple incroyable pour tous ceux qui, au Chili, veulent découvrir et acheter nos incroyables produits, y compris la toute nouvelle gamme iPhone 15 et l'Apple Watch Series 9.

Apple indique que les clients chiliens pourront précommander l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max à partir du 20 octobre, ce qui suggère que ce lancement est loin d'être anodin pour Apple en Amérique du Sud. Qui a déjà visité le Chili parmi vous ? Ou peut-être y vivez-vous ? Dites-nous tout dans les commentaires.