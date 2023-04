L'Apple Store BKC à Mumbai ouvre ses portes aux clients

Apple ce week-end, en avant-première "Apple BKC", le premier Apple Store en Inde. Situé dans le quartier animé des finances, des arts et des divertissements de Bandra Kurla Complex à Mumbai, Apple BKC se présente comme un espace dynamique où les clients pourront se retrouver, découvrir les produits et services Apple, bénéficier d'un service exceptionnel et apprendre à tirer le meilleur parti de leurs appareils grâce aux sessions gratuites "Today at Apple".

Le premier Apple Store indien

Deirdre O'Brien, vice-présidente senior de la division Retail d'Apple, a déclaré :

Chez Apple, nos clients sont au centre de tout ce que nous faisons, et nos équipes sont ravies de célébrer ce merveilleux moment avec eux, à l'occasion de l'ouverture de notre premier magasin en Inde.

Apple BKC est le reflet de la culture vibrante de Mumbai et rassemble le meilleur d'Apple dans un espace magnifique et accueillant, propice à la connexion et à la communauté.

Apple BKC est conçu pour être l'un des Apple Store les plus économes en énergie au monde, avec une installation solaire dédiée et aucune dépendance aux combustibles fossiles pour le fonctionnement du magasin. Le magasin est neutre en carbone sur le plan opérationnel et fonctionne avec 100 % d'énergie renouvelable, un point souvent mis en avant par la firme ces dernières années.

Côté architectural, BKC est doté d'un plafond triangulaire en bois fabriqué à la main qui s'étend au-delà de la façade en verre jusqu'à la face inférieure de l'auvent extérieur, reflétant ainsi la géométrie unique du magasin. Chaque dalle est composée de 408 pièces de bois, formant 31 modules par dalle, pour un total de 1 000 dalles qui composent le plafond. Il y a plus de 450 000 éléments de bois individuels, tous assemblés à Delhi. En entrant dans le magasin, les clients sont accueillis par deux murs en pierre provenant du Rajasthan et un escalier en acier inoxydable de 14 mètres de long reliant le rez-de-chaussée à la mezzanine en porte-à-faux.



Au niveau des prestations fournies dans ce premier Apple Store, les visiteurs y trouveront des tables d'exposition et des allées présentant les dernières gammes d'iPhone, de Mac, d'iPad, d'AirPods, d'Apple Watch et d'Apple TV, ainsi que des accessoires tels que les AirTags. Apple BKC propose également le service Apple Pickup, qui permet aux clients de passer commande en ligne et de récupérer les produits au moment qui leur convient le mieux. Les clients pourront, un peu plus tard, s'inscrire à des sessions gratuites pour apprendre à maîtriser leurs produits.

Les 100 membres de l'équipe d'Apple BKC, qui parlent collectivement plus de 20 langues, sont prêts à accueillir les clients avec une assistance personnalisée.

Apple est présent en Inde depuis plus de 25 ans et, dans le cadre de son engagement profond envers la communauté, poursuit son soutien à long terme à la Fondation Akanksha, au Barefoot College International, à l'Applied Environmental Research Foundation (AERF) et à d'autres organismes.

Apple BKC ouvrira ses portes le mardi 18 avril à 11 heures IST à Mumbai. Les clients sont invités à télécharger des fonds d'écran exclusifs présentés la semaine dernière.