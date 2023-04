Les premiers Apple Store ouvrent en Inde : BKC à Mumbai et Saket à Delhi (+ fonds d'écran)

Apple a officiellement annoncé l'ouverture de son tout premier magasin phare en Inde, baptisé "Apple BKC", qui ouvrira ses portes au Jio World Drive Mall, à Mumbai. Mais ce n’est pas tout car, dans la foulée, le fabricant de l'iPhone a également prévu l’ouverture d’un Apple Store à Delhi, avec "Apple Saket". Voilà qui devrait booster le chiffre d’affaires de l’entreprise dans le second plus grand marché potentiel au monde. Une bonne occasion de récupérer des fonds d'écran exclusifs.

À la conquête de l’Inde

Selon l'entreprise, ces deux nouveaux points de vente marquent une "expansion significative en Inde" :

Apple a annoncé aujourd'hui qu'elle ouvrirait ses portes aux clients dans deux nouveaux points de vente en Inde : Apple BKC à Mumbai le 18 avril et Apple Saket à Delhi le 20 avril. Ces nouveaux points de vente marquent une expansion significative en Inde qui offrira de nouvelles façons de naviguer, de découvrir et d'acheter les produits Apple, avec un service et une expérience exceptionnels pour les clients.

Inspiré par l'art populaire des taxis de Mumbai, le Kaali Peeli, le magasin Apple BKC proposera des interprétations des décalcomanies combinées à de nombreux produits et services Apple. On y retrouvera par exemple les sessions Today At Apple.

La société dirigée par Tim Cook précise que les clients pourront échanger leurs appareils Apple et obtenir un crédit pour leur prochain achat dans le magasin.



Du côté de Saket, le magasin présente un design unique qui s'inspire des nombreuses portes de Delhi, chacune signifiant un nouveau chapitre du passé historique de la ville.

Téléchargez les nouveaux fonds d'écran

Une fois n'est pas coutume, la firme a également publié un fond d'écran pour marquer l'occasion.

Pour célébrer l'ouverture du nouveau magasin, les visiteurs peuvent télécharger le nouveau fond d'écran Apple BKC et se laisser bercer par les sons de Mumbai grâce à une liste de lecture spécialement conçue pour l'occasion sur Apple Music.

Outre le fond d’écran spécial Mumbai pour iPhone, iPad et Mac, la société a aussi publié une variante pour promouvoir le magasin magasin de New Delhi. Nous les avons tous récupérés et les proposons juste ci-dessous :