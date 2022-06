"Today at Apple" : une vidéo pour créer des animations sur iPad avec Apple Pencil

Il y a environ deux ans, Apple supprimait ses sessions "Today at Apple" en magasin en raison de la pandémie de coronavirus. Les clients ne pouvaient alors plus se rendre dans un Apple Store pour apprendre à faire des choses cool avec leurs appareils, comme par exemple comment réaliser des œuvres d'art sur un iPad. Pour remédier à cette situation, le constructeur américain a commencé à se tourner vers les didacticiels en ligne, en publiant des vidéos sur YouTube pour montrer aux gens comment tirer pleinement parti de leurs produits Apple.

Un Apple Pencil et l'app Keynote font des merveilles sur iPad

Bien qu'Apple ait officiellement relancé ses sessions "Today at Apple" en magasin en mars de cette année, les didacticiels en ligne n'ont pas été remisés au placard. Le plus récent rend hommage non seulement à l'iPad et à ses prouesses artistiques, mais aussi l'artiste américaine Quentin Jones, connue pour ses courtes vidéos en noir et blanc. Dans cette séquence, elle nous montre comment "créer un collage" sur un iPad.



Pour ce faire, et pour réaliser de superbes collages de mantras directement sur l'iPad, vous utiliserez le matériel d'Apple et l'application Keynote d'Apple. Les collages sont même animés, des sortes de GIF. Outre l'iPad, les participants utiliseront l'Apple Pencil pour les aider à accomplir leur travail.

M. Jones est rejoint par le Creative Pro Anthony d'Apple pour montrer comment tout cela fonctionne. Vous pouvez regarder le nouveau tutoriel ci-dessus, et voici la description officielle qui accompagne la vidéo :

Apprenez à utiliser Keynote comme outil de création pour réaliser des collages de mantras animés sur l'iPad à l'aide d'Apple Pencil, avec l'artiste Quentin Jones et le Creative Pro Anthony de Today at Apple.

La dernière session de "Today at Apple" dure un peu plus de six minutes. Elle n'est donc pas aussi approfondie que certaines autres, mais elle est suffisante pour montrer comment créer quelque chose de vraiment bluffant. Cela se rapproche de notre tuto pour dessiner avec l'app gratuite Sketchbook.



Enfin, voici la vidéo d'Apple :