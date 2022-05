Sketchbook : la meilleure app gratuite pour dessiner sur iPad avec l'Apple Pencil

Medhi Naitmazi

Les possesseurs d'un iPad et d'un Apple Pencil nous posent souvent la question suivante : quelle est la meilleure application gratuite pour dessiner avec le stylet Apple ? Alors qu'il existe des tonnes d'apps sur l'App Store, peu sont vraiment gratuites. L'une d'entre elles nous a vraiment bluffé, il s'agit de Sketchbook d'Autodesk, un logiciel autrefois payant mais qui est devenu gratuit en 2018. Cela tombe bien, car c'est à cette date qu'Apple a décidé de sortir l'Apple Pencil 2, notre stylet préféré.



Voici quelques arguments en faveur de celui qui est apparu en 2014 sur nos smartphones et tablettes.

Pourquoi choisir Sketchbook ?

Autodesk SketchBook est une application de dessin et d'esquisse parfaitement très complète et parfaitement adaptée à l'iPad. Bien que totalement gratuite, elle n'a pas à rougir face à Procreate qui reste certainement la référence en la matière, mais qui requiert un paiement (raisonnable) via un achat intégré. Rentrons dans le vif du sujet avec notre test de Sketchbook.



Après avoir téléchargé Sketchbook sur l'App Store, vous vous retrouvez devant une feuille blanche. Pour quelqu'un qui a déjà utilisé un logiciel de dessin ou de retouche photo comme Photoshop, Illustrator et autre Pixelmator Pro, il ne faut que quelques minutes pour prendre ses repères.



Les barres d'outils situées sur les bords de l'écran permettent d'accéder rapidement à une multitude de fonctionnalités. À gauche, vous avez la liste des pinceaux, tous personnalisables qui vont du crayon de base au marqueur en passant par le pinceau asymétrique, des brosses et autre gomme. À droite, un système de calques complet, ainsi qu'un sélecteur de couleurs et d'épaisseur de trait. En haut, d'autres fonctions pour créer des formes parfaites, afficher des guides de perspectives, intégrer une image ou encore dessiner de manière symétrique (on ne trace qu'un côté, la machine s'occupe de l'autre) et à des outils permettant de dessiner des formes, d'ajouter du texte et de manipuler des sélections.



Appuyez sur le bouton plein écran et la majeure partie de l'interface disparaît, vous laissant avec votre toile, mais les brosses, les sélecteurs de couleur et les calques restent toujours à portée de main, accessibles avec un tap sur l'écran. Justement, s'il est possible de dessiner du bout du doigt, Sketchbook prend tout son sens avec l'Apple Pencil, surtout de deuxième génération (129 euros). L'application gère à la fois la pression exercée mais aussi l'angle afin d'adapter le tracé comme il faut. C'est simple, on croirait qu'on dessine avec un vrai crayon sur une vraie feuille. Et si vous êtes un artiste en herbe, les nombreux réglages avancés s'offrent à vous pour régler l'épaisseur, l'opacité, l'ajustement selon la pression, la rigidité, et plus encore.



Pour mon premier essai sur l'app, j'ai réalisé un petit Pikachu avec un mélange de crayon, de peinture, d'aérosol et de stylo technique :

Alors oui, on peut largement faire mieux en termes de résultat, mais cela ne m'a pris que dix minutes lors de ma première session sur l'app. J'ai été bien plus rapide que sur Flow de Moleskine, ou Tayasui Sketches, des alternatives intéressantes mais, à mon avis, moins accessibles.

Conclusion du test

Pour conclure, avec un petit temps d'adaptation, SketchBook est capable d'exploiter complètement votre iPad et votre Apple Pencil grâce à des outils aussi nombreux que flexibles. On apprécie les nombreux outils, la personnalisation des pointes avec deux modes (simple ou avancé pour tout modifier), les calques qui permettent de séparer les couches ou encore le mode plein écran. Que vous soyez un gribouilleur occasionnel ou un artiste à la recherche d'un outil puissant et convivial pour travailler sur votre tablette, foncez. Encore mieux, Sketchbook est disponible sur la plupart des supports comme iOS et iPadOS donc, mais aussi macOS, Windows et Android comme l'indique le site officiel. Une excellente manière de poursuivre l'expérience n'importe où.



Si vous n'avez pas encore d'iPad, sachez que l'iPad Air 5 qui a servi pour ce test est largement suffisant. Si vous avez un porte-monnaie plus conséquent et besoin de plus de place, il faut alors vous dirigez vers l'iPad Pro M1 en version 13 pouces.

