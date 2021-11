Promo : l'iPad Pro M1 2021 est moins cher ! #CyberMonday

Il y a 6 heures

iPad

Medhi Naitmazi

En mai 2021, Apple dévoilait son iPad Pro M1 2021 avec une nouvelle puce qui est désormais partagée avec les derniers Mac, une tablette ultra puissante qui inaugurait également un tout nouvel écran à rétro-éclairage miniLED.



Si vous vouliez vous offrir la dernière tablette professionnelle d'Apple, voilà une belle promotion sur le modèle 11 pouces habituellement vendu 899€, ainsi que sur le modèle haut de gamme 12,9 pouces vendu 1219€.

L'iPad Pro 2021 est moins cher !

Si la tablette professionnelle d'Apple, l'iPad Pro 2021, a repris les grandes lignes de son ainée avec un design au top, Face ID, un écran bord à bord, le port USB-C ou encore le fameux Magic Keyboard, elle s'offre un nouveau coeur M1 encore plus performant. De même, l'écran progresse enfin, après plus de dix ans de LCD classique. La firme a en effet récupéré le système de rétro-éclairage du très cher écran Pro Display XDR. Avec le miniLED (uniquement sur le 12,9 pouces), l'iPad Pro obtient ainsi des couleurs plus vives et des noirs plus profonds.



Au rayon des nouveautés, l'iPad Pro M1 en profite pour s'octroyer un modem 5G ainsi qu'une caméra avant plus large permettant de profiter de Center Stage lors de vos visios.



En outre, pour vous donner une idée, l'iPad Pro 2021 fait mieux que 95% des ordinateurs portables et possède un écosystème complet pour se divertir, jouer ou travailler grâce à iPadOS 15 qui est comme le bon vin. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter notre test de l'iPad Pro M1 réalisé à sa sortie.

Les réductions sur l'iPad Pro 2021

On trouve actuellement de belles réductions sur le meilleur iPad :

Une belle petite réduction permettant de s'offrir un accessoire à côté come l'Apple Pencil 2, au hasard.