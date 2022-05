Enfin une promo sur l'iPad 9 de 2021 à 369€

La tablette Apple d'entrée de gamme en 2021 s'appelle iPad 9. C'est l'appareil le moins cher du constructeur américain, Apple Watch SE et HomePod mini exceptés. Si vous souhaitez renouveler un iPad vieillissant ou tout simplement vous lancer dans le monde Apple, c'est le bon moment puisque l'iPad 9 est en promotion, de quoi faire de précieuses économies pour s'offrir une coque ou un Apple Pencil.

iPad 9 : le meilleur rapport qualité / prix

Présenté en même temps que l'‌iPad Mini 6, l'iPad 9 a beau avoir gardé le même design que le tout premier iPad sorti en 2010, il fait toujours figure de référence sur le marché avec un rapport qualité / prix inégalé.



Comme entre chaque génération, l'iPad de base n'évolue que très peu par rapport à son prédécesseur, mais la firme à la pomme prend soin de proposer des performances toujours en hausse et un appareil photo amélioré. La caméra avant est d'ailleurs passée à 12 mégapixels et supporte la fonction Cadre Centré qui a été vue pour la première fois sur l'iPad Pro M1.



Ses arguments n'ont finalement pas changé avec des capacités très larges pour le divertissement, le jeu et la bureautique grâce à la puce A13 (qui remplace l'A12) qu'on trouve dans les iPhone 11, mais aussi la dalle LCD de 10,2 pouces qui a été légèrement agrandie sur la 8e génération en rognant sur les bordures. L'écran est d'ailleurs ce qui se fait de mieux dans cette technologie.



Autre atout, on trouve toujours une autonomie de plus de 10 heures en usage courant, un record pour la catégorie.



Enfin, comme l'iPad 8, l'iPad 2021 est compatible avec l'Apple Pencil et plusieurs accessoires. Tout cela pour moins de 400€.

En somme, l'iPad 9 c'est :

Un design intemporel

Un écran de 10,2 pouces

Une puce A13 Bionic

Un appareil photo 12 Mp

Acheter l'iPad 9 moins cher

Au lieu des 389 euros demandés habituellement, l’Apple iPad 9 de 2021 est vendu 369 euros en version 64 Go, soit une petite réduction de 20 euros sur le prix de la tablette.