Apple augmente le prix de tous ses iPad

Apple ne prend pas l'inflation à la légère et décide une nouvelle fois d'augmenter le prix de plusieurs produits qui ne sont pas nouveaux. Cette fois-ci, c'est au tour des iPad de subir une hausse tarifaire, pour notre plus grande tristesse. Il n'y a pas que l'iPhone Mini qui a disparu…

Ça commence à faire beaucoup

Apple profite du lancement de l'iPad Pro M2 et de l'iPad 10 pour augmenter considérablement le tarif de tous les iPad. Dorénavant, l'iPad Air 5 d'entrée de gamme (64 Go) passe de 699 € à 789 €. Une augmentation nette de 90 €.



Le modèle 128 Go grimpe de 120 € et passe de 869 € à 989 €. Pour obtenir un iPad cellulaire (4G/5G), il faudra désormais débourser 200 € contre 170 € auparavant, soit 30 € supplémentaires.



Même punition pour l'iPad Mini qui n'a bien de mini que sa taille… L'entrée de gamme en 64 Go fait un bond de 100 € en passant de 559 € à 659 €. La version 256 Go se trouve à présent à 859 € contre 729 € il y a encore quelques heures. Une augmentation de 130 €. L'ajout de la 4G/5G passe également à 200 € (+30 €).

La dernière chose qui reste "mini" chez Apple



Récapitulatif de la hausse générale des tarifs sur la gamme iPad :

iPad 9 : 389 € à 439 €

iPad 10 : 389 € à 589 €

iPad Air 5 64 Go : 699 € à 789 €

iPad Mini 6 64 Go : 559 € à 659 €

iPad Pro 11 pouces : 899 € à 1069 €

L'option cellulaire 4G/5G : 170 € à 200 €



À l'heure où nous rédigeons ces lignes, les revendeurs tiers comme Amazon, Fnac et Darty n'ont pas encore mis à jour leur grille tarifaire sur les iPad. Profitez-en, car cela ne devrait pas durer longtemps.

