Enfin une promotion sur l'iPad 11 de 2025

Ne manquez pas cette occasion : l’iPad 11e génération est actuellement disponible à un prix imbattable de 389 € sur Amazon, une baisse qui rend cette tablette incontournable encore plus accessible ! Avec ses performances boostées, ses nouveautés et son excellent rapport qualité-prix, l’iPad 11 est parfait pour le travail, le divertissement ou la créativité. Voici pourquoi vous devriez craquer dès maintenant.

Les points forts de l’iPad 11

L’iPad A16 (11e génération) est équipé de la puce A16 Bionic, offrant 30 % de performances en plus par rapport à son prédécesseur et jusqu’à 50 % par rapport à l’A13 Bionic. Cette puissance surpasse même les meilleures tablettes Android jusqu’à 6 fois, tout en garantissant une autonomie d’une journée entière. Que ce soit pour le streaming, les jeux, ou les tâches quotidiennes, l’iPad 11 excelle dans tous les domaines.

Les nouveautés qui font la différence

Stockage boosté : Fini les 64 Go ! L’iPad 11 démarre à 128 Go, avec des options jusqu’à 256 Go et même un nouveau palier de 512 Go, parfait pour stocker apps, photos, vidéos et plus encore.

: Fini les 64 Go ! L’iPad 11 démarre à 128 Go, avec des options jusqu’à 256 Go et même un nouveau palier de 512 Go, parfait pour stocker apps, photos, vidéos et plus encore. Smart HDR 4 : Capturez des photos encore plus détaillées et éclatantes grâce à une caméra améliorée.

: Capturez des photos encore plus détaillées et éclatantes grâce à une caméra améliorée. Bluetooth 5.3 : Une connectivité plus rapide et fiable pour vos accessoires sans fil.

: Une connectivité plus rapide et fiable pour vos accessoires sans fil. 6 Go de RAM : Contre 4 Go sur le modèle précédent, pour une fluidité accrue dans le multitâche.

: Contre 4 Go sur le modèle précédent, pour une fluidité accrue dans le multitâche. eSIM universelle : Les modèles cellulaires passent à la technologie eSIM pour une connectivité moderne et simplifiée.

: Les modèles cellulaires passent à la technologie eSIM pour une connectivité moderne et simplifiée. Compatibilité Apple Pencil (USB-C et 1re génération) : Idéal pour prendre des notes, dessiner ou annoter avec précision.

: Idéal pour prendre des notes, dessiner ou annoter avec précision. Écran 10,86 pouces : Un affichage net et immersif (arrondi à 11 pouces par Apple), parfait pour le visionnage ou le travail créatif.

Le design reste fidèle à l’esthétique épurée de l’iPad 10, avec les mêmes couleurs élégantes et un format compact. Pas de révolution côté design, mais un look intemporel qui a fait ses preuves.

Un prix en chute libre !

Avec son écran éclatant, sa puissance impressionnante et ses nouvelles options de stockage, l’iPad 11 est parfait pour les étudiants, les familles ou les professionnels en quête d’un outil fiable.



Avec cette baisse de prix à 389 € sur Amazon, l’iPad 11 devient l’une des tablettes les plus attractives du marché. C’est le moment idéal pour s’offrir une tablette performante, polyvalente et durable, sans se ruiner. Attention, cette offre est limitée, alors ne tardez pas !

Acheter l'iPad 11

Acheter l'iPad 11 sur Amazon en promotion !

