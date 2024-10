Le nouvel iPad 11 avec Apple Intelligence attendu pour fin 2025

Selon Mark Gurman, journaliste à Bloomberg, l'iPad le moins cher d'Apple devrait recevoir une mise à jour avec des fonctions d'Apple Intelligence à la fin de l'année 2025. Il s'agit de l'iPad 11, une tablette annoncée au départ pour sortir en même temps que l'iPad mini 7, mais finalement repoussé d'un an.

Un iPad 11 trois ans plus tard

Dans sa dernière lettre dominicale "Power On", M. Gurman indique que l'iPhone SE 4 devrait être doté de l'Apple Intelligence en mars 2025, et que l'iPad d'entrée de gamme suivra plus tard dans l'année. Il a également suggéré que d'ici 2026, tous les appareils Apple dotés d'un écran prendront en charge l'Apple Intelligence.

Ce calendrier met en évidence le long délai qui s'est écoulé depuis la dernière mise à jour de l'iPad 10, qui date d'octobre 2022. Ce retard pourrait être dû à la difficulté d'intégrer des capacités d'intelligence artificielle dans un appareil vendu à prix cassé.



L'iPad actuel de 10e génération est équipé de la puce A14, introduite pour la première fois dans la série iPhone 12, qui commence à tirer la langue. La prochaine étape logique serait une puce A16 (utilisée dans l'iPhone 15), mais pour exploiter pleinement l'intelligence d'Apple, une puce A17 Pro minimum est requise. L'iPad mini 7 a d'ailleurs écopée de ce processeur.



Récemment, Apple a présenté le dernier iPad mini 7 doté de l'Apple Intelligence via un communiqué de presse, tout en réduisant le prix de l'actuel iPad 10 et en supprimant l'inclusion d'un chargeur avec l'appareil en Europe. Ces changements suggèrent qu'un iPad 11 n'est pas imminent.



On ne sait toujours pas si Apple organisera un événement consacré au Mac M4 dans les prochains jours, mais il est possible que la firme se contente d'un communiqué, tout comme elle le fera en mars pour l'iPhone SE. Mais, une fois n'est pas coutume, tout est possible avec Apple.