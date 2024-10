Les maquettes de l’iPhone SE 4 offrent un aperçu du modèle Plus

De nouvelles images de l’iPhone SE 4 ont été partagées par le blog japonais Macotakara, corroborant un design similaire à celui de l’iPhone 14. Comme prévu, ces maquettes montrent un appareil presque identique à l’iPhone de 2022, et même compatible avec les coques de l’iPhone 14. Cependant, il est également mentionné une option de taille “Plus”, très intéressante. Mais il y a fort à parier que ce ne soit pas ce qu’Apple a prévu.

Un air de déjà-vu

Notre confrère japonais partage régulièrement des maquettes des futurs iPhone, nous donnant un aperçu de ce qui nous attend avant l’officialisation. Les maquettes de cette année, en provenance d’un accessoiriste, présentent un appareil photo arrière unique, une encoche avec Face ID, et un interrupteur de sourdine au lieu du nouveau bouton action. Les dimensions correspondent exactement à celles de l’iPhone 14 : 146,7 mm x 71,5 mm x 7,8 mm. Les coques en silicone souple de l’iPhone 14 s’ajustent bien, bien que la découpe de l’appareil photo soit trop grande en raison du seul objectif sur le SE 4 contre le double appareil photo de l’iPhone 14 standard.

Tout cela confirme donc que la firme de Cupertino a prévu de réutiliser le châssis ainsi que la plupart des composants pour son prochain SE de quatrième génération. La plus grande nouveauté sera donc l’écran OLED en lieu et place du bon vieux LCD. Ce sera alors la fin du bouton d’accueil sur toute la gamme.

Un iPhone SE 4 Plus ?

Fait intéressant, le blog asiatique mentionne une possible version plus grande, de taille similaire à celle de l’iPhone 14 Plus. Cependant, il n’y a eu aucun rapport préalable sur un iPhone SE 4 plus grand, et il est peu probable que cela se concrétise. Apple ne change pas ses plans à quelques semaines d’un lancement, même pour un modèle d’entrée de gamme. Et vu le succès mitigé des modèles Plus ces dernières années, on ne voit pas Apple prendre de tels risques.



Macotakara note que le design et la taille finaux ne sont pas encore décidés, mais il est plus probable que nous ne verrons qu’une seule taille standard au lancement.

Un modèle qui peut cartonner

Qu’il y ait ou non une version plus grande, l’iPhone SE 4 devrait être lancé au printemps prochain avec un écran OLED de 6,1 pouces, la puce A18 avec le support d’Apple Intelligence et des jeux AAA, et un seul appareil photo arrière de 48 MP similaire à celui de l’iPhone 15. Il devrait également être le premier appareil à intégrer le modem 5G développé par Apple. Le tout pour environ 500 €, ce qui pourrait en faire un best-seller.



Dommage qu’il ne soit pas disponible avant Noël.