Une nouvelle étude (USA) nous apprend qu'un iPhone sur deux, acheté via l'Apple Store, est un modèle Pro. C'est moins le cas chez les opérateurs même s'ils vendent pas moins de 7 iPhone sur 10 tout au long de l'année.

Marché américain

Un nouveau rapport du CIRP qui se base sur des données de septembre 2022 à septembre 2023, nous révèle dans les grandes lignes les endroits dans lesquels les iPhone sont le plus achetés. On apprend ainsi qu'environ 47 % des iPhone vendus directement par Apple sont des modèles Pro. Soit quasi un iPhone sur deux. Et c’est encore pire avec le nouvel iPhone 15 Pro.

Pour ce qui est des opérateurs téléphoniques par exemple, ce chiffre ne dépasse pas les 40 %. Un écart de 7 % non négligeable si l'on prend en compte la différence de prix entre un iPhone et un iPhone Pro et qu'on multiplie ce chiffre par le nombre total d'unités vendues, qui se compte en millions.

Néanmoins, les opérateurs sont loin d'être à la traîne, financièrement parlant. Grâce aux offres intégrant un forfait mobile pour étaler dans le temps le prix de l'iPhone, 71 % des clients passent par eux pour se procurer le smartphone contre seulement 21 % en Apple Store ou sur l'Apple Store en ligne.



Pour le coup, c'est Apple qui se trouve face à un manque à gagner important. Lorsqu'un client passe directement par la marque, il peut acheter d'autres accessoires, une extension de garantie supplémentaire ou même se laisser tenter par un autre produit si la transaction s'effectue en boutique. Ce qui n'est pas le cas s'il passe par son opérateur.