Seulement 11% des iPhone sont achetés directement via l'Apple Store (USA)

L'iPhone est le smartphone le plus connu au monde, mais également l'un des plus chers. C'est pourquoi la majorité des acheteurs attendent une opportunité pour l'acheter à un prix plus abordable. Les chiffres évoqués ici parlent d'eux-mêmes.

Des chiffres révélateurs

L'iPhone est un smartphone adoré de tous mais qui garde un prix relativement élevé sur le marché. C'est pourquoi de nombreux clients sont obligés de trouver une solution pour ne pas dépenser la somme totale d'un seul coup directement en Apple Store.



Le nouveau rapport du CIRP nous apprend qu'aux États-Unis, seuls 11 % des iPhone sont vendus par l'intermédiaire des Apple Store physiques (boutiques) ou l'Apple Store en ligne (internet). Autrement dit, 9 iPhone sur 10 se vendent via des boutiques externes, que ce soit le marché de l'occasion, les revendeurs ou encore les opérateurs mobiles.

Des opérateurs mobiles qui représentent 79 % des ventes d'iPhone, une part de marché énorme. Les offres qui combinent un forfait 4G/5G pour faire baisser le prix du smartphone y sont pour beaucoup. La fin de la pandémie a également poussé les consommateurs à se rendre à nouveau sur place plutôt que de commander derrière son écran à la maison.



En 2021, toujours aux États-Unis, 27 % des iPhone étaient achetés via Apple Store. Une baisse significative de 16 % en deux ans, sûrement liée à l'inflation et l'augmentation générale des prix, poussant de plus en plus d'acheteurs à tenter d'acheter un iPhone à un prix plus bas. Sans surprise, les opérateurs sont passés de 66 % à 79 %, une augmentation de 13 % dans lesquels on retrouve les nouveaux acheteurs en quête de réduction.