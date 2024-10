Confidences d'un Apple Store : Mac M4 en novembre et Wi-Fi 7 bridé sur iPhone 16 Pro (màj)

Exclusif. Au détour d'une visite en Apple Store, celui des Champs-Élysées pour ne pas le citer, nous avons appris quelques informations croustillantes au sujet des futurs Mac à venir, les premiers modèles dotés de la puce M4, mais aussi à propos des nouveaux iPhone 16 Pro. Vous vous souvenez de la puce Wi-Fi 7 bridée ? Et bien la vraie raison est connue.



: quelques heures après notre article, Gurman confirme une sortie des Mac et de l’iPad mini 7 le 1er novembre.

Quand Apple évoque ses futurs Mac

Hier, je me suis rendu à l'Apple Store avec mon "vieux" MacBook Pro 16 pouces de 2019, qui ne tient plus la charge. Sans grande surprise, l'employé d'Apple m'a annoncé d'emblée qu'il fallait changer la batterie, un service qui pourrait me coûter jusqu'à 300 euros. Frustré, j'ai alors envisagé l'achat d'un nouveau modèle, un MacBook Pro avec puce M3. En fait, c'est ce que j'avais en tête en y allant, la puce Intel qui surchauffe me sortait par les yeux. Mais, à ma grande surprise, le vendeur m'a conseillé d'attendre un peu. En insistant (lourdement), il m'a discrètement révélé que les Apple Stores parisiens se préparaient à l'arrivée de nouveaux ordinateurs dès le mois prochain, et qu'ils seraient évidemment équipés de la puce M4.

Bien sûr, le vendeur ne savait pas à qui il s'adressait, mais cette confidence confirme certaines rumeurs insistantes. Les MacBook Pro équipés des puces M4, M4 Pro et M4 Max devraient bientôt être annoncés, tout comme une nouvelle version du Mac mini. L'iMac n'est pas certain. On attend par ailleurs une date pour le keynote de manière imminente.

Les nouveautés attendues sur les Mac avec puce M4

MacBook Pro : Les modèles 14 et 16 pouces devraient être mis à jour avec les nouvelles puces M4, M4 Pro et M4 Max. D'après les dernières informations, il ne faut pas s'attendre à un changement de design majeur avant 2026 (et l'écran OLED), mais les performances devraient être considérablement améliorées grâce à ces nouvelles puces.

Timing incertain pour l'annonce

Mark Gurman, toujours bien informé sur les projets d'Apple, avait initialement annoncé que ces nouveaux Mac seraient présentés lors d'un événement virtuel en octobre. Mais récemment, son discours est devenu plus vague, parlant de "quelques semaines" et maintenant seulement de "cette année". Une chose est sûre, ces nouveaux modèles devraient voir le jour avant la fin 2024.

Pour rappel, Apple a mis à jour ses MacBook Pro M3 et iMac M3 lors d'un événement virtuel le 30 octobre dernier, tandis que le Mac mini a été rafraîchi en janvier de l’année précédente. La puce M4 a déjà fait son apparition sur les iPad Pro 2024 lancés en mai, et elle promet jusqu'à 25 % de meilleures performances multi-cœurs par rapport à la puce M3.

Alors, patience : les premières machines équipées de la puce M4 arrivent très bientôt, en novembre selon nos informations.

Le WiFi de l'iPhone 16 Pro

Autre sujet, l'iPhone 16 Pro et notamment sa puce Wi-Fi signée Broadcom.



Vous le savez désormais, l​​​​​e Wi-Fi 7 sur l’iPhone 16 Pro est limité à une vitesse maximale de 1,7 Gbit/s, une décision qui, selon ce Genius de l'Apple Store des Champs-Élysées, a été prise pour préserver l'autonomie de l'appareil. Ce choix de bridage résulterait d'une volonté d'Apple de maintenir la batterie record annoncée, qui n'aurait pas été possible avec une utilisation complète du potentiel du Wi-Fi 7 à 320 MHz. Le Genius m'a également expliqué que le composant Broadcom intégré dans l'iPhone 16 Pro n'est pas à la hauteur des attentes pour une gestion optimale de la connectivité. Selon lui, Samsung surpasse Apple en termes de performances réseau et connectivité. On comprend mieux le besoin pressant pour la firme de Cupertino de fournir un composant complet qui gère la 5G, le Wi-Fi et le Bluetooth. Le premier téléphone a en profité serait d'ailleurs le prochain iPhone SE 4.