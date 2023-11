Les tests de l'iMac M3 : puissance impressionnante mais toujours du Lightning

Il y a une semaine, jour pour jour, Apple mettait à jour l'iMac 24 pouces. Si l'aspect extérieur est resté identique, les changements sous le capot prédisaient un bond en avant avec en tête la puce M3. Outre les performances en forte hausse, les premiers tests ont apprécié le nouveau système audio à 6 haut-parleurs, le Wi-Fi 6E, le Bluetooth 5.3 et jusqu'à 24 Go de mémoire unifiée.

Prix de l'iMac M3

Le nouvel iMac M3 peut être acheté sur la boutique en ligne d'Apple, ainsi que que chez les revendeurs officiels, à partir de 1 599 euros. Apple a ouvert les commandes dès le 30 octobre (le 31 en pleine nuit en France), et les nouveaux ordinateurs tout-en-un commenceront à arriver chez les clients et à être lancés dans les magasins demain mardi 7 novembre. Comme à chaque fois, les premiers tests des ordinateurs ont été partagées par certains médias et chaînes YouTube triés sur le volet. Voici les meilleurs extraits.

Les avis sur l'iMac M3

Alors que les premiers benchmarks sur Geekbench 6 indiquent que la puce M3 est jusqu'à 40 % plus rapide que la puce M1 utilisée dans l'iMac précédent, datant de 2021, Luke Larsen de Digital Trends confirme les propos d'Apple.

Passer de la M1 à la M3 est un grand saut. Même si vous pensez que les changements de performances entre chaque génération ne sont pas très excitants, le fait d'en sauter une se traduit par une différence notable.



Si l'on considère les scores de Cinebench R23, le M3 est 20 % plus rapide en monocœur et en multicœur. C'est énorme. Cela signifie que, quelle que soit la tâche difficile, l'iMac M3 sera au moins 20 % plus rapide. Un bon exemple est un simple test d'encodage vidéo dans Handbrake. L'iMac M3 a encodé la même vidéo en H.265 27 % plus rapidement que l'iMac M1.



Cela montre à quel point Apple a fait évoluer ces puces en quelques générations, en particulier en ce qui concerne le GPU. J'ai reçu le modèle de GPU à 10 cœurs, et avec l'inclusion de la mise en cache dynamique, ce petit iMac est un petit moteur graphique assez solide. Dans le test GPU Cinebench 2024, il était 35% plus rapide que le M1 Pro dans un MacBook Pro 14 pouces malgré six cœurs de GPU en moins. Dans le même temps, l'iMac M3 bat le M2 Pro dans le Mac mini de 20 % dans ce même test graphique. Encore une fois, je pense que l'on peut créditer la mise en cache dynamique d'avoir fait le gros du travail dans cette comparaison.

La puce M3 fait partie des premières puces 3nm d'Apple, elle arrive juste après l'A17 Pro qui a inauguré le procédé sur l'iPhone 15 Pro. La puce M3 comporte huit cœurs de processeur comme la puce M1, mais elle offre désormais un GPU à huit ou dix cœurs, au lieu des sept ou huit cœurs de la puce M1. Elle dispose également d'une vitesse d'horloge de 4,05 GHz, contre 3,20 GHz pour la puce M1, d'une plus grande bande passante mémoire, de la prise en charge du décodage AV1 et d'une nouvelle architecture GPU avec mise en cache dynamique, accélération matérielle du ray tracing et accélération matérielle du mesh shading.



Brandon Hill, de Tom's Hardware, parle de l'iMac 2023 dans son ensemble, avec quelques mesquineries de la part d'Apple :

L'iMac a toujours été un système raisonnablement économique pour les utilisateurs de Mac qui veulent "juste l'essentiel" dans un ordinateur de tous les jours. L'écran est grand, lumineux et coloré. Le design minimaliste se fond dans presque tous les décors (et vous pouvez choisir parmi plusieurs couleurs pour l'assortir), et la nouvelle puce Apple M3 offre un grand bond en avant en termes de performances par rapport au modèle M1 qui a fait ses débuts en 2021.



Malheureusement, il y a pas mal de "gotchas" ici. Bien que le prix de départ de 1 299 $ soit alléchant, vous ne disposez que de 8 Go de mémoire unifiée et d'un disque dur SSD de 256 Go. C'est loin d'être suffisant pour assurer l'avenir de l'iMac. Une simple mise à niveau vers 16 Go de mémoire coûte la somme astronomique de 200 $, tandis que les mises à niveau du stockage sont tout aussi onéreuses.



Si vous souhaitez bénéficier de l'Ethernet Gigabit, il vous faudra payer 30 dollars de plus, et les systèmes de base ne disposent que de deux ports Thunderbolt 4. Il faut débourser au moins 1 499 dollars pour obtenir deux ports Thunderbolt 4 et deux ports USB 3.



L'iMac d'Apple est une excellente machine macOS tout-en-un, mais son prix et les configurations disponibles méritent d'être repensés.

Matt Hanson, de TechRadar, a tapé là où ça fait mal. L'iMac M3 continue d'utiliser des ports Lightning pour son Magic Keyboard, son Magic Trackpad et sa Magic Mouse, à l'heure de l'USB-C quasiment partout :

Le fait de s'en tenir à la même conception fait également resurgir de vieilles frustrations, comme le port de charge situé sous la Magic Mouse, qui signifie que vous ne pouvez pas l'utiliser pendant qu'elle se charge, ainsi que le recours à la connexion Lightning, de plus en plus obsolète, pour charger tous les périphériques, au lieu de se mettre à la page et d'utiliser l'USB-C.

Brian Heater de TechCrunch a minimisé l'importance de la présence du port Lightning, mais a souligné qu'il était temps pour Apple de passer à autre chose :

Les accessoires de bureau d'Apple sont l'un des rares vestiges d'un connecteur qui a fait son temps. Dans une large mesure, cela ne vous dérangera pas. L'usure quotidienne est moindre, car la plupart des gens ne branchent et débranchent pas leurs claviers et trackpads au même rythme que leurs téléphones. De plus, vous ne risquez pas de vous retrouver avec des peluches de poche coincées à l'intérieur. Quoi qu'il en soit, il est temps pour Apple d'arracher le pansement une fois pour toutes.

Dernier avis, celui de CNET qui loue les performances, l'écran et le design.

Dans l'ensemble, j'aime beaucoup le design actuel de l'iMac, tant au niveau de l'apparence que de la taille. J'aimerais qu'Apple ajoute un emplacement pour carte SD la prochaine fois, comme elle l'a fait avec le MacBook Pro. Une option de support réglable en hauteur serait également appréciable. Mais ce n'est pas grand-chose au regard du reste de l'appareil.



Les performances du M3 sont un atout considérable pour tout ce qui concerne les tâches domestiques et scolaires de base, ainsi que la création de contenu. Veillez simplement à choisir votre configuration avec soin, en tenant compte de l'usage que vous en ferez aujourd'hui et de l'évolution possible de cet usage à l'avenir. L'iMac 24 pouces semble particulièrement bien adapté à un usage familial ou si vous souhaitez déplacer facilement un ordinateur autre qu'un ordinateur portable d'une pièce à l'autre. Il est suffisamment petit pour se faufiler dans des espaces restreints, comme un coin cuisine, mais assez grand pour étaler votre travail, vous détendre et regarder un film en streaming ou jouer à des jeux occasionnels.

En somme, il s'agit d'une très bonne machine, mais mieux vaut opter pour un plus de RAM et de stockage que la version de base. Ce qui fait grimper facilement le prix à 2000 euros...

Les avis vidéos

Voici quelques avis vidéos pour ceux qui n'aiment pas lire (dommage) :

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.