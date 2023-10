Apple annonce l'iMac 24 pouces avec la puce M3 et le WiFi 6E

Mac, Mac, Mac et encore Mac. L'événement Scary Fast qui a duré que 30 minutes s'est uniquement concentré sur les nouveautés Mac. Apple a dévoilé les nouvelles puces M3, une nouvelle génération de MacBook Pro et... une gamme 2023 pour l'iMac. Découvrez tout ce qui a été annoncé pour le Mac de bureau !

L'iMac 24 pouces de 2023 nous en met plein les yeux

Apple a annoncé cette nuit lors de son événement "Scary Fast" le lancement du nouvel iMac équipé de la puce M3. Un ordinateur qui promet d'être non seulement esthétiquement attrayant, mais aussi une bête de puissance. Le nouvel iMac M3 conserve le design emblématique d'Apple, disponible en sept couleurs identiques à son prédécesseur.



Doté d'un écran Retina 4,5k de 24 pouces, il offre une expérience visuelle époustouflante, mais ce n'est pas tout, pour les habitués de visioconférence, Apple a intégré une caméra FaceTime HD 1080p, parfaitement adaptée aux besoins du télétravail et de la communication à distance. Le système audio n'a pas été négligé non plus, avec un système audio à six haut-parleurs et des micros de qualité studio. Pour couronner le tout, l'iMac M3 intègre également le Touch ID, garantissant une sécurité optimale.

Performance et puissance au rendez-vous grâce à la puce M3

La grande nouveauté de cet iMac est sans aucun doute sa puce M3. Basée sur le processus de fabrication 3 nm, cette puce promet des performances hors normes :

Des cœurs de processeur 30 % plus rapides que la puce M1.

Des cœurs d'efficacité 50 % plus rapides que la puce M1, tout en utilisant seulement la moitié de la puissance.

Un GPU à 10 cœurs, 65 % plus rapide que la puce M1.

En comparaison avec les anciens modèles, l'iMac M3 est jusqu'à 2 fois plus rapide que l'iMac M2, 2,5 fois plus rapide que les modèles Intel de 27,5 pouces, et 4 fois plus rapide que l'iMac de 21,5 pouces.

Apple n'a pas lésiné sur les options de connectivité et de stockage, l'iMac M3 est équipé de Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.3. Les utilisateurs peuvent également opter pour jusqu'à 24 Go de mémoire unifiée et 2 To de stockage.

Tarifs et disponibilité

En termes de tarifs, le modèle d'entrée de gamme est proposé à 1599€ en France. Chaque modèle est livré avec 8 Go de mémoire unifiée, un SSD de 256 Go (ou de 512 Go pour le modèle haut de gamme), deux ports Thunderbolt, deux ports USB 3, un Magic Keyboard, une Magic Mouse et une connexion Gigabit Ethernet.



Voici en détail la grille tarifaire de l'iMac 2023 :

iMac 24 pouces d'entrée de gamme :

CPU 8 cœurs

GPU 8 cœurs

256 Go de stockage



Tarif : 1599€

CPU 8 cœurs GPU 8 cœurs 256 Go de stockage Tarif : 1599€ iMac 24 pouces de milieu de gamme :

CPU 8 cœurs

GPU 10 cœurs

256 Go de stockage



Tarif : 1829€

CPU 8 cœurs GPU 10 cœurs 256 Go de stockage Tarif : 1829€ iMac 24 pouces haut de gamme :

CPU 8 cœurs

GPU 10 cœurs

512 Go de stockage



Tarif : 2059€

Pour ceux qui sont impatients de mettre la main sur cette merveille, l'iMac M3 est disponible en précommande dès aujourd'hui. La date de sortie officielle est fixée au 7 novembre en France. Vous pouvez choisir dès maintenant votre iMac parmi toutes les couleurs proposées sur le site d'Apple.