Apple ne sortira pas d'iMac 27 pouces avec une puce MX

Attendu depuis trois ans, le renouvellement du modèle 27 pouces de l'iMac ne verra jamais le jour. Oui, c'est Apple qui vient de le confirmer auprès de nos confrères de The Verge, entre autres. Il n'y aura pas de variantes 27 pouces, ce qui n'exclut pas une version 32 pouces avec la puce M3 Pro par exemple.

Une bonne et une mauvaise nouvelle

Apple a abandonné l'iMac 27 pouces et l'iMac Pro au cours des deux dernières années, ces modèles étant propulsés par une puce Intel. À la place, elle propose un iMac M3 de 24 pouces, pile entre l'ancien 21 pouces et le grand modèle. C'est le seul ordinateur de bureau tout-en-un de la marque depuis fin 2021. Pour les clients qui souhaitent un ordinateur de bureau plus grand ou plus haut de gamme, Apple recommande d'associer le Studio Display de 27 pouces à un Mac Studio ou à un Mac mini, voire un Mac Pro

Voici la déclaration de Starlayne Meza, représentante des relations publiques d'Apple :

Apple ne produira pas de version Apple Silicon de l'iMac 27 pouces pour remplacer le modèle équipé d'un processeur Intel qu'elle a abandonné en 2022. L'entreprise concentre plutôt sa gamme iMac sur le modèle 24 pouces qui a été lancé début 2021 et qui a été mis à jour avec le nouveau processeur M3 cet automne.

Si, comme nous, vous lisez entre les lignes, Apple n'a exclu qu'un nouvel iMac de 27 pouces, de sorte qu'un iMac doté d'un écran plus grand est toujours possible. Le mois dernier, Mark Gurman de Bloomberg a déclaré qu'Apple développait toujours un iMac Pro avec un écran de 32 pouces pour une sortie fin 2024 ou en 2025. Ming-Chi Kuo, analyste chez Apple, s'attend également à ce qu'un iMac 32 pouces doté d'un écran mini-LED rétroéclairé soit lancé en 2025. Mais il n'a pas ajouté l'épithète "Pro"...