L'iMac Pro 2022 de 27 pouces avec écran miniLED 120 Hz au printemps ?

Hier à 21:01

Mac

Medhi Naitmazi

La prochaine génération d'iMac Pro de grande taille devrait être lancée au printemps prochain, selon un article prospectif sur les prochaines nouveautés d'Apple signé de l'analyste spécialisé en affichage, Ross Young.

Le prochain Mac de bureau s'appellera iMac Pro

Ross Young précise que le nouvel iMac est attendu pour le printemps, soit entre fin mars et fin juin. Ce n'est pas une surprise dans la mesure où le grand iMac devait sortir en 2021 mais Apple avait priorisé les MacBook Pro 14 et 16 pouces. De plus, le fabricant a pris l'habitude de sortir des produits vers mars-avril, parfois au cours d'un keynote.

Si les rumeurs avançaient une taille inédite de 30 ou 32 pouces, l'iMac Pro 2022 resterait à 27 pouces d'après Young qui précise toutefois qu'il aura droit à une dalle rétro-éclairée par mini-LED similaire à celui du MacBook Pro 2021 et prendra en charge les taux de rafraîchissement ProMotion jusqu'à 120 Hz.



Pour simplifier sa stratégie de dénomination, le nouvel iMac pourrait être appelé "iMac Pro", ce qui le différencierait de l'iMac 24 pouces et le mettrait au même niveau que les MacBook Pro. Les nouveaux iMac 27 pouces devraient utiliser les mêmes puces M1 Pro et M1 Max que les modèles MacBook Pro de 2021. En outre, les coloris devraient être plus sobres que ceux de l'iMac 2021 avec du gris sidéral et de l'argent, comme sur les portables haut de gamme.



Concernant le passage à l'OLED sur Mac et iPad, l'analyste pense que nous ne devrions pas nous attendre à un iPad ou un MacBook doté de cette technologie avant 2023 au plus tôt. Pour le moment, tout est une question de coût et Young pense que les prix des deux technologies seront bientôt similaires avec l'adoption en croissance constante.