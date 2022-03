Toujours pas d'écran miniLED pour l'iPad Pro 11 pouces de 2022

Mardi dernier, Apple a tenu une nouvelle conférence durant laquelle elle a présenté de nouveaux produits forts intéressants, dont le Mac Studio et une nouvelle version de l'iPad Air. Désormais, les regards se tournent vers les prochains appareils que la Pomme devrait présenter durant l'année.

Parmi eux, on devrait retrouver une version 2022 de la tablette haut de gamme d'Apple : l'iPad Pro. Et justement, l'analyste Ross Young vient du publier ses prévisions pour la version 11 pouces de l'appareil, affirmant que la mise à jour de l'appareil devrait, une nouvelle fois, se passer de l'écran miniLED.

On le sait, les rumeurs autour des produits d'Apple vont bon train, et pas mal de ces dernières concernent la future version 2022 de l'iPad Pro. Jusqu'à présent, les bruits de couloir se rejoignaient pour dire que la Pomme avait l'objectif d'incorporer sa nouvelle technologie d'affichage miniLED à la version 11 pouces, qui en était privé l'année dernière.



Seulement, d'après un tweet de l'analyste Ross Young, ce ne serait pas encore pour cette année... Selon lui, l'iPad Pro 12,9 pouces "se porte très bien" et Apple n'aurait pas besoin d'étendre la technologie mini-LED. Si ce choix venait à se confirmer, la stratégie de la firme de Cupertino serait discutable puisque l'iPad Pro 11 pouces et l'iPad Air 5 M1 seraient quasiment au même pied d'égalité, si on ne donne pas d'importance à l'écran 120 Hz et à la double caméra...

Panel production has started for the new 27" MiniLED display to launch mid year. Assuming it will be called Studio Display Pro...I have insight on the 12.9" MiniLED iPad Pro as well. It is doing really well. They don't need to do one at 11". Don't expect it this year.