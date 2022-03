iPad Pro : l'écran mini-LED pour le modèle 11 pouces, même pas en rêve !

Il y a 4 heures

iPad

Julien Russo

Le dernier renouvellement de la gamme iPad Pro a été riche en nouveauté, Apple a intégré la fameuse puce M1 qui en fait la tablette la plus performante et l'écran mini-LED pour le modèle 12,9 pouces. Malheureusement, cette fantastique technologie d'affichage ne devrait pas arriver avant longtemps sur l'iPad Pro 11 pouces.

Une analyse ne croit pas à l'iPad Pro 11 pouces mini-LED

L'iPad Pro est aujourd'hui le modèle le plus haut de gamme commercialisé par Apple, c'est la tablette par excellence qui peut venir concurrencer n'importer quel PC dans le monde grâce à la fameuse puce M1.

Si certaines rumeurs pensent qu'Apple va casser la frontière entre le modèle 11 pouces et 12,9 pouces en ce qui concerne la technologie utilisée pour l'écran, cela ne serait pas près d'arriver selon l'analyste Ross Young dans un rapport de la DSCC.



Selon ses prédictions, Apple n'est pas encore prêt à proposer un écran de 11 pouces en mini-LED, la firme de Cupertino pourrait le faire si elle voulait (tous les moyens techniques sont là), mais cette stratégie n'est pas envisagée. Les plans d'Apple sont clairs, la technologie LCD sera la technologie de demain pour l'iPad Pro 11 pouces, essentiellement pour une question de coûts de fabrication et une protection de la marge de bénéfice.

L'objectif est donc de concentrer la technologie mini-LED exclusivement sur les écrans les plus grands et les appareils les plus chers. Voici ce que déclare Young dans son rapport :

Apple prend des parts avec un seul produit pour le reste de cette année dans cette catégorie. Alors que l'on pensait précédemment qu'Apple introduirait également les MiniLEDs sur l'iPad Pro 11 pouces, nous ne pensons plus que ce soit le cas, du moins pas cette année. Apple ciblerait ses MiniLEDs sur des écrans plus grands et plus chers. Nous nous attendons à ce qu'Apple introduise les MiniLEDs sur un écran 27", qui pourrait être lancé en juin avec son Mac Pro. Nous pensons que le moniteur MiniLED 27" aura une résolution 5K et un fond de panier en oxyde. Il pourrait également adopter une fréquence de 120 Hz, mais une résolution 5K à 120 Hz nécessiterait une interface HDMI 2.1 et limiterait le nombre d'appareils Apple pouvant fonctionner avec cet écran.

Les rumeurs de Ross Young en ce qui concerne les écrans sur les produits Apple ont toujours été d'une précision rarement égalée par les autres leakers, l'analyste possède de précieuses sources issues de l'industrie des écrans.

Précédemment, l'analyste Ming-Chi Kuo avait déclaré dans un rapport d'octobre 2021 que l'écran mini-LED avait été envisagé sur l'iPad Pro 11 pouces pour finalement être abandonné en interne. Lui aussi mentionnait une histoire de protection de la marge de bénéfice.