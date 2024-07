iPad Air 6 : finalement, pas d'écran mini-LED pour le modèle de 12,9 pouces

Si on sait déjà que les iPad Pro 2024 auront un écran OLED, ce qui offrira une meilleure qualité d'écran et confort lors de l'utilisation, on avait encore un petit doute concernant la technologie d'affichage pour les iPad Air. Ross Young, analyste et spécialiste des rumeurs autour des écrans sur les produits Apple vient de publier un nouveau rapport. Selon ses derniers propos, l'iPad Air de 12,9 pouces conservera un écran LCD. Une gigantesque déception !

Probablement un choix d'Apple pour réduire le coût de fabrication

Selon une récente indiscrétion, Apple aurait décidé de ne pas équiper son prochain iPad Air 6 de 12,9 pouces d'un écran mini-LED, optant plutôt pour la technologie LCD classique. L'annonce a été faite par Ross Young, PDG et analyste chez Display Supply Chain Consultants, qui avait précédemment prédit l'adoption du mini-LED pour ce modèle. Cette prédiction avait suscité beaucoup d'attentes étant donné les avantages du mini-LED, notamment une meilleure luminosité adaptée au contenu HDR, des noirs plus profonds et des couleurs plus vives.



Le choix de rester avec l'écran LCD semble être principalement une question de coût, l'introduction d'un écran mini-LED aurait augmenté les coûts de production, obligeant Apple à réduire sa marge de bénéfice sur les ventes de l'iPad Air de 12,9 pouces. De plus, un iPad Air hautement amélioré aurait pu rivaliser d'une manière trop "agressive" avec le modèle iPad Pro plus coûteux, qui est prévu pour passer aux écrans OLED.

Qu'on se rassure, malgré cette mauvaise nouvelle, l'iPad Air 6 sera loin d'être dépourvu de nouveautés et améliorations. Il est attendu avec la puce M2 d'Apple, qui équipe déjà les Mac et l'Apple Vision Pro, l'introduction de cette nouvelle puce promet une augmentation majeure de la performance, rendant l'iPad Air plus puissant pour les applications professionnelles et de création. De plus, il est prévu que l'iPad Air 6 inclura une caméra frontale orientée en mode paysage et offrira la compatibilité avec l'Apple Pencil 3, qui devrait être annoncé avant cet été.



En termes de design, aucune modification majeure n'est attendue, préservant l'esthétique bien connue et appréciée de la gamme. Apple est prêt à dévoiler les nouvelles générations d'iPad Air et d'iPad Pro lors de leur événement "Let loose" prévu pour le 7 mai.



