Le grand iPad Air 6 aurait droit à un écran mini-LED

Le tout premier iPad Air de 12,9 pouces, qui devrait être annoncé en mai prochain, sera apparement équipé d'un écran mini-LED comme l'actuel iPad Pro M2 de 12,9 pouces, selon Ross Young de Display Supply Chain Consultants. L'iPad Air actuel de 10,9 pouces est équipé d'un écran LCD standard, et le passage à la technologie mini-LED pour le modèle de 12,9 pouces offrirait une luminosité accrue pour les contenus HDR, des noirs plus profonds, et peut-être le 120 Hz.

Une superbe nouveauté sur iPad Air 6

Young a révélé cette information dans un message sur le réseau social X. Si l'iPad Air 6 de 11 pouces restera sur une dalle LCD, le modèle de 12,9 pouces profiterait d'un rétro-éclairage mini-LED apparu pour la première fois sur l'iPad Pro M1. Outre un affichage plus contrasté, ce changement permettra une consommation d'énergie réduite, idéale pour l'autonomie de la tablette.

Pour continuer à marquer la différence entre les gammes "Air" et "Pro", Apple devrait, dans le même temps, faire passer les prochains modèles d'iPad Pro 2024 à des écrans OLED. Cette évolution éliminerait ainsi la couche de rétroéclairage pour permettre un taux de contraste plus élevé avec de vrais noirs, des couleurs plus vives et une efficacité énergétique encore meilleure. Les nouveaux modèles d'iPad Pro 2024 devraient également être annoncés en mai avec plusieurs nouveautés dont la puce M3, un design revu et affiné, la recharge sans fil et plus encore.

Si cette rumeur est toute nouvelle, il faut garder en mémoire que Ross Young a de solides antécédents autour des futurs produits Apple. Il avait prédit l'écran 120 Hz de l'iPhone 13 Pro, la taille de l'écran de l'iPad mini 6 et plus encore.



Qui aimerait s'offrir un iPad Air 6 avec miniLED ?