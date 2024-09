L'iPad Air 8 aurait droit à un écran OLED en 2028

Après l'iPad Pro cette année, l'iPad Air sera la prochaine tablette Apple à adopter la technologie d'écran OLED, selon les prévisions du cabinet d'études Omdia. Ce ne sera donc pas pour l'iPad Air 6 qui doit sortir dans les prochaines semaines, ni même l'iPad Air 7 de 2026.

L'OLED dans 4 ans pour le "Air"

Kang Min-soo, chercheur à Omdia, a fait la déclaration suivante lors de la 2024 Korea Display Conference qui s'est tenue jeudi à Séoul :

En 2028, nous prévoyons que l'iPad Air passera lui aussi à la technologie OLED, avec l'iPad Air utilisant une structure à pile unique et l'iPad Pro utilisant des OLED tandem à deux couches.

Une structure OLED tandem consiste en deux couches émettrices de lumière empilées l'une sur l'autre, ce qui a pour but de générer générer des niveaux de luminosité aussi fort que le LCD (ou presque), tout en réduisant la consommation d'énergie et en augmentant la durée de vie. L'iPhone utilise actuellement un écran OLED à pile unique avec une seule couche émettrice de lumière.

La dernière prédiction d'Omdia est un ajustement d'une prévision publiée au début de cette année, dans laquelle elle affirmait qu'Apple lancerait des modèles d'iPad mini de 8,3 pouces et d'iPad Air de 10,8 pouces avec des écrans OLED en 2026. Finalement ce ne serait pas l'iPad Air 7 mais l'iPad Air 8, en 2028.



Le cabinet d'études semble désormais pencher pour la possibilité qu'Apple lance un écran OLED pliable dans les prochaines années, sous la forme d'un iPad Fold de 7 à 8 pouces qui pourrait à terme remplacer l'iPad mini. Selon un précédent rapport, Apple étudie la possibilité de lancer un tel appareil entre 2026 et 2027. Mais Omdia ne fait pas de pari sur ce point.

Les prochains iPad

Les premiers iPad OLED arrivent dans très peu de temps, alors l'iPad Pro M3 qui a été confirmé par tous les spécialistes. Selon les rumeurs, les tablettes haut de gamme auront un design plus fin, une puce M3, des caméras améliorées, la recharge sans fil MagSafe et un accessoire Magic Keyboard avec un trackpad plus grand, ce qui rendra l'iPad Pro pratiquement aussi pratique qu'un MacBook Air.



Apple travaille également sur deux versions LCD de l'iPad Air 6, en 10,9 et 12,9 pouces, similaires aux deux tailles de l'iPad Pro. Ces modèles d'iPad Air devraient être présentés dès la fin du mois de mars, en même temps que les nouveaux modèles d'iPad Pro OLED.



Pas de keynote prévu, mais un communiqué de presse, comme pour le MacBook Air M3 annoncé en début de mois.