Apple baisse la production des iPad Pro M4 avec écran OLED

Les modèles 2024 de l'iPad Pro d'Apple dotés d'écrans OLED, sortis en mai dernier, font l'objet d'une demande plus faible que prévu, selon un rapport de Display Supply Chain Consultants (DSCC). Initialement prévues pour 10 millions d'unités en 2024, les prévisions ont été ramenées à 6,7 millions d'unités. Une baisse d'environ un tiers qui tombe mal, Apple ayant déjà du mal à vendre ses derniers iPhone.

Une baisse importante pour l'iPad Pro M4

Dans le détail, les expéditions de l'iPad Pro M4 de 11 pouces devraient chuter de 40 % au troisième trimestre et de 30 % au quatrième, tandis que le modèle de 13 pouces est confronté à des baisses plus marquées de 50 % et 90 %, respectivement.

Ross Young, analyste chez DSCC, attribue le ralentissement des ventes à plusieurs facteurs, notamment les prix élevés - 999 dollars pour le modèle de 11 pouces et 1 299 dollars pour celui de 13 pouces - qui peuvent dissuader les acheteurs qui considèrent les tablettes comme des appareils secondaires. En outre, bien que le processeur M4 et la technologie OLED soient les plus avancés du marché, ils n'apportent pas suffisamment de valeur ajoutée pour justifier une mise à niveau pour de nombreux utilisateurs. Les limites du logiciel iPadOS d'Apple peuvent également contribuer au manque d'enthousiasme, comme nous l'avions expliqué à plusieurs reprises par le passé. Malgré tout, iPadOS 18 est très agréable, iPadOS 17 l'était déjà, et couplé au nouveau Magic Keyboard (à 400 euros tout de même), l'iPad Pro M4 est une superbe machine. Rappelons qu'en France, il commence à un difficile 1 219 €...



Le prix nous paraît être le plus gros problème des iPad Pro. Si l'OLED rivalise avec le mini-LED du côté des téléviseurs, malgré un tarif plus élevé, sur le marché des tablettes l'écart est plus difficile à justifier. Les utilisateurs ne voient pas l'intérêt d'une technologie sur un petit écran. Mais le problème, c'est que le ralentissement des ventes pourrait même retarder le projet d'Apple de sortir un iPad Air OLED, dont la rumeur l'annonçait pour 2026.



Malgré les ventes décevantes de l'iPad Pro M4, Ross Young reste optimiste quant à l'avenir de l'OLED dans la gamme MacBook d'Apple, rappelant que les MacBook Pro OLED pourraient être lancés dès 2026. La technologie OLED pourrait améliorer la luminosité, le contraste et l'efficacité énergétique, ce qui pourrait permettre aux futurs MacBooks d'être plus fins et de bénéficier d'une plus grande autonomie. Sans oublier qu'ils sont conçus pour le travail, les jeux et le divertissement, ce qui justifie l'évolution. Reste qu'Apple devra conserver la même grille tarifaire pour convaincre.