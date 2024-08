Apple baisse ses prévisions de ventes d'iPad Pro OLED

Apple aurait revu ses plans à la baisse concernant la production de son premier iPad à écran OLED, l'iPad Pro M3. Anticipant une demande plus faible que prévu, la firme de Cupertino aurait réduit de 20 à 30 % les commandes de panneaux d'affichage OLED de 11 et 13 pouces. La commande initiale de 10 millions d'unités a été ramenée à 7-8 millions selon l'Aju Korea Daily.

Apple anticipe des ventes plus faibles

Selon le rapport de nos confrères coréens, LG Display est le grand perdant de cette histoire. La société devait produire six millions d'unités, et Samsung, quatre millions d'unités. Finalement, LG ne devrait fournir que trois ou quatre millions de dalles, Samsung n'ayant pas été impacté. Comme nous l'avions expliqué récemment, LG avait la charge du grand iPad Pro de 13 pouces. Apple aurait donc prévu que les clients ne se rueraient pas dessus, certainement en raison du prix.

Les rumeurs ont expliqué que la technologie d'affichage OLED rendrait les modèles d'iPad Pro beaucoup plus chers. L'iPad Pro OLED de 11 pouces pourrait être vendu à partir de 1 499 dollars, tandis que le modèle de 13 pouces pourrait être vendu à partir de 1 799 dollars. Actuellement, l'iPad Pro 11 pouces est vendu à partir de 799 $, tandis que le modèle 12,9 pouces avec écran mini-LED est vendu à partir de 1 099 $. En euros, on parle de 1 069 € pour le 11 pouces et de 1 469 € pour le 13 pouces avec la puce M2. Imaginez la conversion pour le modèle OLED : 1 499 € en 11 pouces et 1 999 € en 13 pouces. Une folie qui explique probablement le changement de production. Mais si l'on fait le calcul, Apple devrait s'y retrouver. En vendant 20-30 % moins d'iPad Pro, mais à un prix près de 50 % plus élevé, la firme de Cupertino soignerait sa marge, laissant la question du volume à ses modèles "Air", "mini" et standard.

Date de sortie de l'iPad Pro M3

Dans tous les cas, Apple doit annoncer son nouvel iPad Pro 2024 en mars-avril de cette année, avec la puce M3, un écran OLED légèrement plus grand, la charge MagSafe et un nouveau Magic Keyboard en aluminium. Rappelons que nous évoquons l'iPad Pro M3 avec écran OLED depuis plus d'un an !