Apple prévoit une baisse des ventes de l'iPad pour la fin de l'année 2023

Apple a annoncé jeudi soir ses résultats pour le quatrième trimestre fiscal 2023, avec un chiffre d'affaires de 89,50 milliards de dollars entre juillet et septembre. Si l'iPhone a progressé, tout comme les services, en ce qui concerne l'iPad, Apple a déclaré des revenus de 6,4 milliards de dollars, en baisse par rapport aux 7,2 milliards de dollars de la même période l'année dernière. Tim Cook, le PDG d'Apple, a estimé que le chiffre d'affaires généré par l'iPad allait "décélérer de manière significative" au cours du prochain trimestre, étant donné que la société n'a pas lancé de nouveaux modèle cette année.

La référence des tablettes en baisse

Lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs, Tim Cook a souligné qu'en dépit de la baisse de 10 % du chiffre d'affaires d'une année sur l'autre, l'iPad reste "la référence en matière de tablettes". Le successeur de Steve Jobs a expliqué qu'il était difficile de comparer ce trimestre avec celui de l'an dernier en raison des perturbations de l'approvisionnement qui ont affecté l'entreprise sur la première moitié de 2022, entraînant une demande refoulée qui a été satisfaite au cours du trimestre de septembre.

Malgré cela, Tim Cook a concédé qu'il n'y a pas eu (et il n'y aura donc pas) de nouveaux iPad cette année, ce qui n'a pas aidé à relancer les ventes après deux ans de fortes progressions en raison du télétravail.

Nous nous attendons à ce que le chiffre d'affaires en glissement annuel de l'iPad et de Wearables, Home and Accessories décélère de manière significative par rapport au trimestre de septembre en raison d'un calendrier différent pour le lancement des produits. En ce qui concerne l'iPad, nous avons lancé un nouvel iPad Pro et un iPad de 10e génération au cours du trimestre de décembre il y a un an.

Bien entendu, Apple fait également valoir que les facteurs macroéconomiques et les devises étrangères peuvent également avoir une incidence négative sur les recettes de l'entreprise.

Pour en revenir à l'iPad, les derniers modèles lancés (l'iPad Pro M2 et l'iPad 10) ont été annoncés en octobre 2022. L'actuel iPad Air 5 a été lancé en mars 2022, tandis que l'iPad mini n'a pas été mis à jour depuis septembre 2021, date de lancement de l'iPad mini 6.



Nous savons que la firme a repoussé trois mises à jour pour l'iPad à mars 2024, certainement pour se laisser le temps d'avoir des stocks suffisants et ne pas reproduire le cas de l'iPhone 15 Pro. On parle ici d'un iPad Air 6 avec la puce M2, d'un iPad mini 7 avec une puce A16 Bionic, et une version améliorée de l'iPad d'entrée de gamme, l'iPad 11.

Les autres produits Apple

En outre, Tim Cook a souligné que le chiffre d'affaires des accessoires, HomePod, Apple TV, Apple Watch et AirPods devrait également ralentir au prochain trimestre, car Apple a introduit les AirPods Pro 2, la 2e génération de l'Apple Watch SE et la première Apple Watch Ultra l'année dernière, ce qui a considérablement stimulé les ventes à ce moment-là. Les nouvelles montres 2023 ne sont que des évolutions mineures. En revanche, comme vu ce matin, les ventes de Mac vont repartir à la hausse avec les nouveaux ordinateurs dotés de puce M3.