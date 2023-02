Apple : une petite baisse prévue pour les résultats de T1 2023

La conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre fiscal 2023 d'Apple est prévue à 14 h PT, soit 23 heures en France. Dans quelques heures, le fabricant d'iPhone révélera les chiffres clés pour le trimestre des fêtes de Noël, le plus important de l'année avec les mois d'octobre, novembre et décembre 2022. Et il se pourrait que la croissance n'y soit pas.

Une première depuis des années

Comme c'est le cas depuis l'apparition du COVID début 2020, Apple n'a pas voulu donner la moindre indication sur ce à quoi il faut s'attendre, ce qui laisse le champ libre aux analystes.



Le dernier rapport sur les résultats d'Apple remonte à octobre de l'année dernière, lorsque la société a présenté ses chiffres du 4e trimestre fiscal, soit la période de juillet à septembre (Apple démarrant son année au 1er octobre), y compris le lancement de la gamme de l'iPhone 14 qui venait d'être lancée.

Il s'agissait d'un trimestre bon, voire très bon pour Apple, l'iPad étant la seule catégorie à connaître une baisse de revenus :

iPhone : 42,63 milliards de dollars (hausse de 9,8 % en glissement annuel)

Mac : 11,51 milliards de dollars (+ 25,4 % par rapport à l'année précédente)

iPad : 7,17 milliards de dollars (baisse de 13,1 % en glissement annuel)

Portables, maison et accessoires : 9,65 milliards de dollars (+9,8 % en glissement annuel)

Services : 19,19 milliards de dollars (+5% en glissement annuel)

Les analystes avaient vu juste, avec un revenu total des produits de 70,96 milliards de dollars contre des estimations de 69,04 milliards de dollars.

Prévisions pour le premier trimestre 2023

Le trimestre des fêtes de fin d'année est normalement le plus important pour Apple, comme pour beaucoup d'entreprises visant le marché des particuliers. Il combine l'essentiel des ventes de sa dernière gamme d'iPhone avec le coup de pouce supplémentaire des clients qui offrent des produits Apple à Noël.



Cette fois-ci, cependant, la société a eu du mal à répondre à la demande, en raison de la pénurie persistante de composants, ainsi que des émeutes dans la plus grande usine d'iPhone en Chine (à cause du zéro-COVID depuis abandonné par Pékin). L'inflation élevée et les licenciements massifs ont également freiné l'enthousiasme des consommateurs pour les dépenses superficielles.



D'après notre confrère PED30, le consensus des analystes prévoit un revenu total de 122,85 milliards de dollars, soit plus d'un milliard de dollars de moins que les 123,95 milliards de dollars de l'année précédente.



Les analystes indépendants sont plus optimistes (123,04 milliards), tandis que les professionnels tablent plutôt sur 121,77 milliards de dollars. Dans les deux cas, la croissance n'y est pas.



Pour en avoir le coeur net, rendez-vos ce soir en direct sur iPhoneSoft, avec les réactions de Tim Cook et de Luca Maestri, le directeur financier du groupe.