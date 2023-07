Apple annoncera ses résultats financiers du T3 2023 le 3 août

Apple a annoncé que les résultats du troisième trimestre de l'exercice 2023 seront présentés aux actionnaires le jeudi 3 août. Le rapport sera publié à 22h30, heure de Paris, suivi d'une conférence téléphonique avec les analystes au cours de laquelle le PDG d'Apple, Tim Cook, et le directeur financier, Luca Maestri, entreront dans les détails. Cependant, ne vous attendez pas à une révélation sur les prochains produits.

Rendez-vous le 3 août

Une diffusion audio en direct de la conférence sera disponible sur la page des relations avec les investisseurs d'Apple, et un enregistrement sera également proposé ultérieurement pour ceux qui souhaitent réécouter.

Au cours de ce trimestre, qui s'est déroulé du 2 avril au 1er juillet, Apple a lancé trois nouveaux Mac, notamment un MacBook Air M2 de 15 pouces, une mise à jour du Mac Studio et le très attendu Mac Pro M2 Ultra. De plus, le trimestre a été marqué par le lancement du compte d'épargne Apple Card réservé aux résidents américains.



Apple n'a pas fourni d'indications officielles sur son chiffre d'affaires depuis le début de la pandémie de COVID-19, mais selon les analystes, on s'attend à ce que l'entreprise enregistre en moyenne un chiffre d'affaires d'environ 81,5 milliards de dollars ce trimestre, ce qui représenterait une légère baisse d'environ 2 % par rapport au chiffre d'affaires de 83 milliards de dollars enregistré lors du trimestre précédent.



Luca Maestri expliquait alors à propos du trimestre à venir :

Nous nous attendons à ce que notre chiffre d'affaires en glissement annuel pour le trimestre de juin soit similaire à celui du trimestre de mars, en supposant que les perspectives macroéconomiques ne se dégradent pas par rapport à ce que nous prévoyons aujourd'hui pour le trimestre en cours.

L'action AAPL est actuellement à 188 dollars, après avoir dépassé les 194 $ la semaine dernière, établissant un nouveau record et plus de 3 000 milliards de capitalisation. Apple est l'entreprise technologique la plus valorisée, et de loin.