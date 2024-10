Apple annoncera ses résultats financiers du T3 2024 le 1er août

Comme toujours, peu après la fin d'un trimestre, Apple a programmé la publication de ses résultats financiers. Pour ce qui est du troisième trimestre fiscal de l'entreprise, le second sur l'année civile, rendez-vous le jeudi 1er août. Les résultats du troisième trimestre 2024 d'Apple couvriront les mois d'avril, mai et juin, incluant notamment le nouveau MacBook Air M3, le nouvel iPad Pro M4 ainsi que l'iPad Air M2.

Vous le savez probablement, depuis quelques années, Apple ne fournit plus d'indications détaillées sur les ventes de produits, mais voici ce que le directeur financier d'Apple, Luca Maestri, anticipe pour le troisième trimestre fiscal 2024 :

Nous nous attendons à ce que notre activité de services connaisse une croissance à deux chiffres, à un rythme similaire à celui que nous avons enregistré au premier semestre de l'exercice fiscal. Et nous nous attendons à ce que le chiffre d'affaires de l'iPad connaisse une croissance à deux chiffres. Nous prévoyons une marge brute comprise entre 45,5 % et 46,5 %. Les dépenses d'exploitation devraient se situer entre 14,3 et 14,5 milliards de dollars. Nous prévoyons que les autres revenus et dépenses seront d'environ 50 millions de dollars, en excluant tout impact potentiel de l'évaluation à la valeur de marché des investissements minoritaires, et que notre taux d'imposition sera d'environ 16 %. Sur ce, nous répondons à vos questions.