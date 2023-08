Apple publie ses résultats financiers du 3e trimestre fiscal de 2023

La firme de Cupertino vient de publier ses résultats du troisième trimestre fiscal de 2023. En année civile, il s'agit évidemment du deuxième trimestre de cette année. Alors que les iPhone 14 ont continué a bien se vendre d’avril à juin et que les nouveaux Mac ont apporté un peu de sang neuf, le chiffre d’affaires et les bénéfices ont-ils suivis ?

Le chiffre d'affaires est en légère baisse de 1,4 % sur le 2e trimestre civil de 2023

À la fin de chaque trimestre fiscal, Apple donne rendez-vous pour annoncer ses résultats financiers. C'est le moment idéal pour rassurer les investisseurs et faire décoller l'action AAPL. Sur ce trimestre, il n’y a plus d’excuse de pénurie des composants, les usines partenaires tournent à plein régime, tout est réuni pour que les résultats financiers pulvérisent de nouveaux records.



Les résultats dévoilés ce soir valent pour les mois d'avril, mai et juin 2023.

Entrons directement dans le vif du sujet avec le chiffre d'affaires. Durant ces trois derniers mois, Apple a gagné 81,80 milliards de dollars. Une somme en baisse de 1,4% par rapport à la même période de l'année dernière. Le bénéfice net tiré de ce chiffre d'affaires est de 19,90 milliards de dollars (+2,26%) avec un bénéfice par action de 1,26 dollar.



Le chiffre d'affaires du troisième trimestre fiscal 2023 est ventilé en plusieurs catégories :

En premier lieu, encore et toujours l' iPhone , qui reste la principale source de revenus. Apple a gagné 39,67 milliards de dollars, soit une baisse de 2,45 % par rapport à l'année dernière sur la même période. À noter que la catégorie a pourtant bénéficié d'un fort soutien des iPhone 14 Pro.

, qui reste la principale source de revenus. Apple a gagné de dollars, soit une de par rapport à l'année dernière sur la même période. À noter que la catégorie a pourtant bénéficié d'un fort soutien des iPhone 14 Pro. Passons à l 'iPad. Une catégorie en forme malgré le manque de renouvellement pendant le trimestre. Apple gagne 5,79 milliards de dollars, soit une baisse de 19,84 %.

Une catégorie en forme malgré le manque de renouvellement pendant le trimestre. Apple gagne de dollars, soit une de Et maintenant le Mac ! L'ordinateur d'Apple fait rapporter à la firme californienne la somme de 6,84 milliards de dollars, soit une baisse de 7,34 %. Sur ce segment, Apple a profité du lancement de nouveaux Mac, dont le MacBook Air 15 pouces M2, mais ce n'était visiblement pas suffisant pour faire mieux que l'année précédente.

! L'ordinateur d'Apple fait rapporter à la firme californienne la somme de de dollars, soit une de Sur ce segment, Apple a profité du lancement de nouveaux Mac, dont le MacBook Air 15 pouces M2, mais ce n'était visiblement pas suffisant pour faire mieux que l'année précédente. L'avant-dernière catégorie concerne l' Apple Watch et les accessoires comme les AirPods , le "fourre-tout", aussi appelé Wearables. Cette catégorie de produits a rapporté 8,28 milliards de dollars, soit une hausse de 2,47 %.

, le "fourre-tout", aussi appelé Wearables. Cette catégorie de produits a rapporté de dollars, soit une de Pour finir, les services ! La catégorie explose ces dernières années, et ce nouveau trimestre le confirme. Les services rapportent 21,20 milliards de dollars, soit une hausse de 8,20%.

Tim Cook s'est exprimé dans le rapport financier :

Nous sommes heureux d'annoncer que nous avons atteint un record historique de chiffre d'affaires dans les services au cours du trimestre de juin, grâce à plus d'un milliard d'abonnements payants, et nous avons constaté une force continue dans les marchés émergents grâce aux ventes robustes de l'iPhone. De l'éducation à l'environnement, nous continuons à promouvoir nos valeurs, tout en défendant l'innovation qui enrichit la vie de nos clients et laisse le monde meilleur que nous l'avons trouvé.

Luca Mestri le directeur financier d'Apple a déclaré :