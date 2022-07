Apple publie ses résultats financiers du 3e trimestre fiscal de 2022

La firme de Cupertino vient de publier ses résultats du troisième trimestre fiscal de 2022. En année civile, il s'agit évidemment du deuxième trimestre de l'année, mais Apple commence son exercice au 1er octobre. Nous allons voir si, malgré la pénurie de composants qui s'intensifie, les ventes d'iPhone sont toujours aussi fortes. Du côté des services, il se murmure que l'expansion continue à vitesse grand "v".

Le chiffre d'affaires est en hausse de 2% sur le T3 2022

À la fin de chaque trimestre fiscal, Apple donne rendez-vous pour annoncer ses résultats financiers. C'est le moment idéal pour rassurer les investisseurs et faire décoller l'action AAPL. Comme nous sommes dans une période assez compliquée à cause des effets de la pandémie, notamment la pénurie de composants, Apple peut se permettre de présenter des chiffres moins impressionnants qu'à l'accoutumée. Rappelons que les précédents trimestres ont été excellents.

Les résultats dévoilés ce soir valent pour les mois d'avril, mai et juin 2022.

Entrons directement dans le vif du sujet avec le chiffre d'affaires. Durant ces trois derniers mois, Apple a gagné 83 milliards de dollars. Une somme en hausse de 2% par rapport à la même période de l'année dernière. Le bénéfice net de ce chiffre d'affaires est de 19,44 milliards de dollars (-10,58%) avec un bénéfice par action de 1,20 dollar.



Le chiffre d'affaires du T3 2022 est ventilé en plusieurs catégories :

On retrouve l' iPhone , qui reste la principale source de revenus. Apple a gagné 40,67 milliards de dollars, soit une hausse de 3% par rapport à l'année dernière sur la même période. À noter que la catégorie a bénéficié d'un fort soutien des iPhone 13 Pro qui se vendent à la perfection. Apple a également donné un petit coup de pouce avec l'arrivée du coloris vert et de l'iPhone SE 3 en fin de trimestre.

, qui reste la principale source de revenus. Apple a gagné de dollars, soit une de par rapport à l'année dernière sur la même période. À noter que la catégorie a bénéficié d'un fort soutien des iPhone 13 Pro qui se vendent à la perfection. Apple a également donné un petit coup de pouce avec l'arrivée du coloris vert et de l'iPhone SE 3 en fin de trimestre. Place à l 'iPad. Une catégorie en forme grâce à l'iPad Air 5 et sa puce M1 qui arrive à convaincre de plus en plus d'utilisateurs exigeants sur les fonctionnalités et performances. Apple gagne 7,22 milliards de dollars, soit une baisse de 1,9%.

Une catégorie en forme grâce à l'iPad Air 5 et sa puce M1 qui arrive à convaincre de plus en plus d'utilisateurs exigeants sur les fonctionnalités et performances. Apple gagne de dollars, soit une de Le Mac ! L'ordinateur d'Apple fait rapporter à la firme californienne la somme de 7,38 milliards de dollars, soit une baisse de 10%. La catégorie a été boostée grâce à la disponibilité des MacBook Pro M1 avec encoche en fin d'année dernière et du Mac Studio. Les derniers MacBook Pro M2 et MacBook Air M2 ne sont pratiquement pas comptabilisés.

! L'ordinateur d'Apple fait rapporter à la firme californienne la somme de de dollars, soit une de La catégorie a été boostée grâce à la disponibilité des MacBook Pro M1 avec encoche en fin d'année dernière et du Mac Studio. Les derniers MacBook Pro M2 et MacBook Air M2 ne sont pratiquement pas comptabilisés. L'avant-dernière catégorie concerne l' Apple Watch et les accessoires comme les AirPods , le "fourre-tout", aussi appelé Wearables. Cette catégorie de produits a rapporté 8,08 milliards de dollars, soit une baisse de 7,8 %. On attend d'ailleurs les AirPods Pro 2 avec impatience.

, le "fourre-tout", aussi appelé Wearables. Cette catégorie de produits a rapporté de dollars, soit une de On attend d'ailleurs les AirPods Pro 2 avec impatience. Pour finir, les services ! La catégorie en pleine croissance depuis ces dernières années est devenue plus importante que jamais dans les résultats trimestriels. Les services rapportent 19,60 milliards de dollars, soit une hausse de 12%.

Tim Cook s'est exprimé dans le rapport financier :

Les résultats records de ce trimestre témoignent des efforts constants d'Apple pour innover, faire progresser les nouvelles possibilités et enrichir la vie de ses clients. Comme toujours, nous sommes guidés par nos valeurs et nous les exprimons dans tout ce que nous construisons, qu'il s'agisse de nouvelles fonctionnalités conçues pour protéger la confidentialité et la sécurité des utilisateurs ou d'outils qui amélioreront l'accessibilité, dans le cadre de notre engagement de longue date à créer des produits pour tous.

Luca Mestri le directeur financier d'Apple a déclaré :