Les meilleures coques et chargeurs pas chers pour iPhone SE 3 2022

Le tout nouvel iPhone SE 3 2022 a beau avoir, une fois de plus, reconduit le même design que les iPhone 8, les accessoiristes ont prévu des protections et autres rien que pour lui. Voici donc une petite sélection de coques et de chargeurs pour prendre soin de votre nouveau téléphone Apple. Certains accessoires sont même compatibles avec les derniers iPhone 13 par exemple.



Comme le petit SE reprend les côtes de ses prédécesseurs, il existe une ribambelle de coques de qualité à prix raisonnable, surtout que certaines sont en promotions. Que vous cherchiez de la discrétion, de la finesse, de la robustesse ou du punch, il y en a pour tous les goûts.

Une coque compatible avec l'iPhone 7, l'iPhone 8, l'iPhone SE 2 et l'iPhone SE 3

Tout d'abord, il est important de souligner que les étuis conçus pour l'iPhone 8 (et même l'iPhone 7) conviennent également à l'iPhone SE, que ce soit le modèle 2020 ou 2022. Seul le logo Apple à l'arrière pourrait être mal aligné selon les modèles.



Si vous hésitez à acquérir le dernier iPhone, consultez les tests de l’iPhone SE 2022.

Les meilleurs coques pour iPhone SE 2022

ESR

ESR propose une large collection de coques iPhone abordables. Voici quelques options polyvalentes pour les utilisateurs d'iPhone SE 3e génération (mais aussi les versions précédentes compatibles). On trouve un peu de tout, allant de sa ligne Armor à la version Cloud en silicone, vous trouverez également des étuis à paillettes, sa variante de béquille en métal, et bien plus encore à prix canon :

Caseology

Caseology, une entreprise américaine qui met en avant son excellent rapport qualité / prix, a relancé ses coques classiques pour le novuel iPhone SE 2022 avec des modèles Parallax, Vault, Skyfall, Waterfall et Nano Pop qui siéent parfaitement aux iPhone SE, iPhone 8 et même iPhone 7.

Rhinoshield

Rhinoshield, le fabricant qui mise sur des matériaux de grande qualité et qui offre un grand choix de personnalisation lance évidemment plusieurs gammes spécifiques pour le tout dernier iPhone SE 3. Nous n'avons jamais été déçus par leurs modèles très solides qui sortent du lot tout en restant discrets.

Spigen

Spigen est un fabricant d'accessoires iPhone reconnu de longue date, et la société propose plusieurs gammes spécifiques pour le tout dernier iPhone SE.

Urban Armor Gear

Pour les coques les plus durables et les plus robustes du marché, Urban Armor Gear est l'une des meilleures options en 2022. Voici quelques-unes modèles les plus populaires pour le nouvel iPhone SE 3e génération :

Elago

La marque Elago propose des produits pour le dernier iPhone SE 2022 à bas prix mais inspiré d'Apple avec des surfaces douces et plusieurs coloris. La qualité est tout de même au rendez-vous, mais 3 à 4 fois moins cher que les produits du constructeur californien.

Elago coque silicone à 12,99€ (promo au lieu de 19,99€) (Gris, noir, rouge, rose et violet)

Elago coque transparente anti-jaunissement à 12,99€

Mous

Mous fabrique certains des étuis iPhone les plus uniques, fabriqués à partir de matériaux comme le bambou ou le bois. Voici quelques modèles spécifiques au nouvel iPhone SE mais aussi l'iPhone 8 car il le laisse pas apparaitre la pomme :

Les meilleurs accessoires divers pour iPhone SE

Câble rapide

L'iPhone SE 3 est bien évidemment compatible charge rapide mais ne contient ni câble USB-C, ni chargeur dans la boîte. Voici un câble certifié et deux fois moins cher que celui d'Apple est idéal pour remplir rapidement sa batterie :

Câble USB C vers Lightning MFi Certifié à 5,99€ (en promo au lieu de 7,99€)

Coque-batterie

L'iPhone SE 2022 dispose d'une autonomie correcte mais si vous cherchez à faire passer les choses au niveau supérieur, iPosible propose une coque batterie :

iPosible iPhone SE Battery Case à 22,49€ (en promo au lieu de 29,99€)

Chargeur rapide

Anker propose plusieurs accessoires de qualité à prix imbattable pour recharger le dernier iPhone, mais aussi les autres modèles comme l'iPhone 13. On trouve ainsi un joli chargeur Qi (induction) pour recharger son téléphone juste en le posant.



De même, la marque propose un chargeur USB-C 20 W pour la charge rapide bien moins onéreux que celui d'Apple

Chargeur sans fil haut de gamme

La marque haut de gamme Belkin propose un accessoire simple et efficace. Toujours un peu plus cher que la concurrence, Belkin se distingue par sa finition exemplaire et son système pour tenir l'iPhone debout pendant la recharge.