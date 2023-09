Les meilleures coques pas chères pour iPhone 15 / Plus et iPhone 15 Pro / Max

Les coques pour iPhone 15 sont d'ores et déjà disponibles chez Apple mais aussi les accessoiristes, certains ayant lancé leurs modèles avant le keynote du 12 septembre. Et bien comme à chaque sortie du nouvel iPhone, nous vous proposons une sélection des meilleurs étuis et protections (verre trempé) pour l'iPhone 15, l'iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Il y a tous les styles et la plupart du temps avec un excellent rapport qualité / prix.

De belles coques pas chères pour iPhone 15

Apple a lancé l'iPhone 15 en quatre versions, les modèles de base récupérant enfin la Dynamic Island, l'appareil photo de 48 Mp ainsi que la puce A16, tandis que l'iPhone 15 Pro adopte un design en titane, des bordures plus fines, un poids revu à la baisse, un bouton Action, un appareil photo amélioré ou encore la puce A17 Pro qui fait tourner des jeux AAA comme Resident Evil Village. Tous les téléphones sont désormais équipés d'un port USB-C, qui nécessite souvent un câble ou adaptateur USB-A vers USB-C.



Avec les téléphones, la firme propose de nouveaux accessoires, étuis, housses, portefeuilles et protecteurs d'écran. Pour protéger un iPhone 15, une protection permanente et pas chère est idéale afin d'éviter tout accident pouvant entrainer des rayures ou même la casse d'un appareil qui coûte désormais de 969 à 1479 euros en France avec le stockage de base. Les prix ont été diminués en France, ainsi que dans quelques pays, c'est déjà ça.



La collection 2023 d'Apple présente de nouveaux designs, et l'abandon du cuir au profit du textile FineWoven, respectueux de l'environnement, est un changement notable. Ce matériau offre un toucher doux, semblable à celui du daim, tout en étant respectueux de l'environnement, puisqu'il est composé à 68 % de matériaux recyclés après consommation. De plus, il réduit considérablement les émissions de carbone par rapport au cuir. Pour ceux qui préfèrent des alternatives tierces, une large sélection est disponible sur le site du géant du e-commerce, répondant à tous les goûts et budgets.



Attention, les coques d'iPhone 14 ne sont compatibles avec aucun modèle d'iPhone 15.

WOW ! La vidéo officielle de l’iPhone 15 avec toutes les nouveautés, les couleurs etc 😎 #AppleEvent pic.twitter.com/XfVlhArq1g — iPhoneSoft.fr (@iphonesoft_fr) September 14, 2023

Coques iPhone 15 Spigen

Spigen est un fabricant d'accessoires iPhone réputé, connu depuis des lustres grâce à ses produits variés et très robustes. La société propose plusieurs gammes spécifiques pour les tout derniers iPhone 15, quelque soit leur taille. Un excellent rapport qualité / prix !

Coques iPhone 15 Memumi

Autres produits, ceux de Memumi, un accessoiriste coréen qui se démarque depuis quelques années avec des protections ultra-fines - 0,3mm. Les protections proposent un toucher doux et traité anti-trace de doigt. C'est une sorte de seconde peau qui peut être noire, blanche, transparente ou bleue. C'est vraiment ma coque préférée.

Coques iPhone 15 Caseology

Caseology n'a pas attendu non plus pour commercialiser ses nouvelles coques pour les iPhone 2023. Le fabricant américain qui prône la qualité à prix canon se démarque grâce à des design singuliers qui font leur petit effet. On trouve évidemment des accessoires pour les nouveaux iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max.

Coques iPhone 15 Ornarto

Les coques Ornarto pour iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max ressemblent très souvent aux accessoires en silicone d'Apple avec des couleurs très vives mais avec un prix deux à trois fois moins élevés. Voici une petite sélection avec une vingtaine de coloris à chaque fois :

Coques iPhone 15 Cyrill

La nouvelle gamme de coques CYRILL pour iPhone 15 est maintenant en ligne sur Amazon et vous trouverez quelques accessoires originaux dont le modèle Kajuk en cuir végétal du plus bel effet. Il s'agit de la filiale de Spigen qui propose des prix un peu plus élevés, mais avec des modèles très élégants.

Coques iPhone 15 ESR

Chez nos amis de ESR, un partenaire historique, les coques sont toujours à prix imbattables, avec des produits transparents et sobres, mais sans oublier la prise en charge de MagSafe sur la plupart des modèles. Une valeur sûre !

Et plus de modèles …

Coques iPhone 15 OtterBox

Le nouveau catalogue de OtterBox pour iPhone 15 est désormais disponible. Encore une fois, les produits sont de grande qualité et très protecteur. Attention, les prix sont plus élevés, mais totalement justifiés.

Coques iPhone 15 Ringke

Ringke est une société créée en 2003 et qui s'efforce de répondre aux problématiques de ses clients. Ils proposent des produits à prix vraiment canon, le tout dans une grande variété de matériaux et de coloris. Les produits sont principalement vendus en Europe, aux USA et au Japon.

Et tous les modèles Ringke.

