Un démontage vidéo de l'iPhone 15 Pro dévoile le nouveau châssis et la puce A17 Pro

Il y a une nouveauté de l'iPhone 15 Pro que la plupart des clients ne verront jamais, la nouvelle conception interne de l'appareil. L'architecture de châssis interne repensée facilite considérablement les réparations (et les rend moins chères) d'après Apple. Pour s'en convaincre, voici le premier démontage publié aujourd'hui sur YouTube qui permet d'observer tout cela de plus près.

Tout se passe à l'intérieur

Lors de la présentation de l'iPhone 15 Pro à l'occasion de l'événement Wonderlust de la semaine dernière, Apple a spécifiquement souligné la nouvelle conception interne de l'appareil. Apple a déclaré que la réparation d'un iPhone 15 Pro était devenue plus facile grâce à une "nouvelle architecture interne du châssis" qui permet de "remplacer facilement la vitre arrière".

Cela signifie que les réparations de la vitre arrière sont désormais beaucoup moins chères pour l'iPhone 15 Pro, comme nous l'avions rapporté il y a quelques jours. Le prix a presque été divisé par trois, comptez 199 euros désormais. Il s'agit du même changement que celui qui a été apporté à l'iPhone 14 et à l'iPhone 14 Plus l'année dernière. Les "Pro" de l'an dernier n'avait curieusement pas eu la même chance.



PBKreviews s'est attelé à la tâche et nous explique comment ouvrir la bête :

Si vous devez remplacer la vitre arrière, il vous suffit de la chauffer, de la retirer et de déconnecter le câble flexible de l'arrière de la carte.



Vous pouvez également voir comment la vitre arrière comprend la bobine de chargement MagSafe, le flash LED et les connecteurs du microphone. Sans oublier la puissante puce A17 Pro, exclusive aux 15 Pro et 15 Pro Max. Ce qui est intéressant ici, c'est que le couvercle en aluminium de la puce A17 Pro de l'iPhone 15 Pro ne comporte aucune marque ni aucun logo, contrairement à la puce de l'iPhone 14 Pro, l'A16 Bionic. Apple a-t-elle voulu économiser une gravure laser ou tout simplement "camoufler" ses composants pour éviter les fuites. Si tel est le cas, c'est raté !



En pratique, les réparations nécessitent plus que la capacité de démonter et de remonter le téléphone. Néanmoins, PBKreviews attribue à l'iPhone 15 Pro une note de réparabilité de 7 sur 10. Avant de rappeler :

Lorsqu'il s'agit d'Apple, la plupart des pièces sont verrouillées et, même si vous les remplacez, elles afficheront un message d'erreur ou ne fonctionneront pas correctement.

Pour voir les entrailles de l'iPhone 15 Pro, regardez donc la vidéo, en attendant un démontage pas à pas par nos amis d'iFixit. Ils donneront, à ce moment-là, leur célèbre note de réparabilité. Rappelons qu'ils viennent d'abaisser celle de l'iPhone 14 rétro-activement, justement à cause des pièces "verrouillées".