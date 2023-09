Pourquoi iFixit abaisse le score de réparabilité de l'iPhone 14 à postériori

Le site américain spécialisé dans la réparation électronique, iFixit, a surpris tout le monde en abaissant rétroactivement la note de réparabilité de l'iPhone 14 de 7/10 à 4/10. La raison tient au fait qu'Apple a mis en place un système de reconnaissance des composants qui contraint grandement les réparateurs.

Un système qui fait débat

Lorsque le client achète des pièces via le site de réparation en libre-service d'Apple, il doit entrer le numéro de série ou l'IMEI de l'appareil, et toutes les pièces commandées doivent être appariées avec le même appareil après l'installation pour fonctionner correctement. iFixit a déclaré que de nombreux ateliers de réparation indépendants ont des modèles commerciaux qui sont menacés par cette exigence, ces derniers ne pouvant pas commander en grande quantité. Il faut attendre d'avoir l'appareil entre les mains pour faire la demande.

iFixit a d'abord fait l'éloge de la refonte interne de l'iPhone 14 avec un cadre central plus facile à réparer, qui s'est depuis étendue à l'iPhone 15 Pro et Pro Max, mais a décidé de revoir sa note à la lumière des commentaires de la communauté des réparateurs.



Kyle Wiens, PDG d'iFixit, a expliqué son geste dans un billet de blog :

Bien que nous lui ayons attribué avec enthousiasme une bonne note lors de son lancement l'année dernière, grâce à son architecture innovante facilitant les réparations - dont nous restons de grands fans - la réalité pour les personnes essayant de réparer ces appareils a été très différente.



La plupart des réparations majeures sur les iPhones modernes nécessitent l'approbation d'Apple. Vous devez acheter des pièces par l'intermédiaire de leur système, puis faire valider la réparation par un système de chat. Sinon, vous serez confronté à des fonctionnalités limitées ou manquantes, ainsi qu'à des avertissements gênants.

iFixit fait référence à l'outil logiciel de configuration du système après réparation d'Apple, qui "authentifie les pièces Apple authentiques, met à jour les microprogrammes et calibre les pièces pour garantir des performances et une qualité maximales". En juin, Apple a annoncé que les clients effectuant leurs propres réparations pouvaient désormais lancer la configuration du système en plaçant leur appareil en mode diagnostic et en suivant les instructions affichées à l'écran.



Si vous ne suivez pas les instructions, votre iPhone affichera alors des avertissements après réparation.

Si Apple a progressé dans le domaine du droit à la réparation, il lui reste du chemin sur la partie processus. iFixit a adapté son système d'évaluation de la réparabilité en conséquence.