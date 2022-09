Les iPhone 14 / 14 Plus ont un verre amovible à l'arrière pour faciliter la réparation

Depuis longtemps, on se dit "il vaut mieux casser la face avant de notre iPhone que la face arrière", cette phrase s'explique par le fait qu'un écran endommagé est bien plus facile à changer que la vitre arrière. Toutefois, cette fameuse phrase n'aura plus aucun sens avec les iPhone 14 et iPhone 14 Plus, Apple a simplifié le changement de la vitre arrière en intégrant un verre amovible. Un rêve éveillé pour les réparateurs dans les Apple Store et les entreprises indépendantes !

Une avancée qui était très attendue dans le secteur du SAV

Depuis longtemps, les Apple Store et les fournisseurs de services agréés Apple doivent ouvrir l'iPhone du côté de l'écran afin d'accéder et remplacer la vitre arrière de l'iPhone 12 et de l'iPhone 13. Un véritable casse-tête et une perte de temps phénoménale qui peut engendrer des coûts supplémentaires pour l'utilisateur comparé à un changement d'écran.



Une fois cette opération terminée, ils installent une nouvelle pièce appelée "iPhone Rear System" il s'agit d'un boîtier d'iPhone avec tous les composants, sauf l'écran et la caméra arrière. Dans le cas où l'écran et la caméra arrière d'origine du client sont en bon état de fonctionnement, cette partie de remplacement peut y être fixée.

Les récents démontages des iPhone 14 et iPhone 14 Plus montrent tous qu'Apple a facilité la réparation de la vitre arrière endommagée. Désormais, celle-ci peut être directement enlevée depuis l'arrière et remplacée par une autre vitre, le réparateur n'aura plus besoin de passer par le devant puis de changer le boîtier de l'iPhone avec les composants. Il s'agit là d'un énorme gain de temps qui lui permettra d'enchaîner plus de réparations dans une journée !



En ce qui concerne les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max qui seront probablement les plus nombreux à passer par l'étape de réparation (comme ce sont eux qui vont connaître le plus de succès dans les ventes), la vitre arrière n'est pas amovible, ce qui obligera les réparateurs a opté pour la même méthode de réparation que pour les iPhone 13 et iPhone 12.



Source