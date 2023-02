La réparation du Face ID des iPhone 14 Pro est possible en Apple Store

La société dirigée par Tim Cook a apporté un changement notable au processus de réparation de l'iPhone 14 Pro et de l'iPhone 14 Pro Max. D'après nos confrères de 9To5Mac, depuis cette semaine, les Apple Store et les fournisseurs de services agréés Apple peuvent désormais réparer les problèmes liés à Face ID et TrueDepth sans avoir à remplacer l'iPhone entier.

Une réparation bienvenue pour les clients

Dans un mémo interne, Apple a annoncé qu'il était donc possible de réparer les problèmes lié à Face ID sur les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max



Depuis l'iPhone X, le module de caméra TrueDepth englobe tous les composants pour Face ID et la caméra frontale. C'est un composant essentiel à la fonctionnalité de l'iPhone.

Pendant des années, si le Face ID ou la caméra frontale de votre iPhone tombait en panne, vous deviez faire remplacer tout l'appareil, car Apple n'avait pas la possibilité de réparer le module TrueDepth. Cette situation a changé l'année dernière lorsqu'Apple a commencé à effectuer des réparations pour le module TrueDepth sur les iPhone X et plus récents.



Cependant, après le lancement d'un nouvel iPhone 14 Pro, Apple n'était pas encore en mesure d'effectuer des réparations pour la caméra TrueDepth qui est dorénavant non plus dans une encoche mais dans la Dynamic Island.



Près de six mois après son lancement, le nouvel iPhone "Pro" est enfin éligible à la réparation du module de caméra TrueDepth. Cela signifie que si Face ID ou une autre partie du module TrueDepth tombe en panne, les Apple Stores et les fournisseurs de services agréés peuvent remplacer uniquement ce composant plutôt que l'appareil entier.



La société indique que les employés doivent toujours suivre les conseils fournis par le système de diagnostic Apple Service Toolkit 2.



En revanche, chose étrange, la réparation de l'appareil photo TrueDepth n'est actuellement pas disponible pour l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus.



C'est en tout cas une bonne nouvelle pour les clients qui n'auront pas à sauvegarder leurs données et à les transférer sur un autre appareil. Mais c'est aussi une bonne nouvelle pour Apple qui évite des frais supplémentaires et qui met en avant le côté écologique.