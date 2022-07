Apple obligé de réduire de 10% les commandes d'iPhone 14 à cause du fournisseur TSMC

Apple et les dizaines d'analystes qui suivent de près la tendance des produits le savent tous, la demande pour la gamme iPhone 14 va être gigantesque dès les précommandes. Si Kuo a exprimé un succès remarquable à venir en Chine, il se pourrait bien qu'Apple n'arrivera pas à maîtriser des délais raisonnables à cause d'un fournisseur taïwanais très connu...

TSMC alerte ses "gros clients"

Selon un récent rapport de Digitimes, le spécialiste des semi-conducteurs TSMC se serait rapproché de ses gros clients afin de leur demander de réduire la quantité de leurs commandes, l'entreprise a clairement expliqué ne pas pouvoir satisfaire toutes les commandes pour cet été.

Même si on commence à apercevoir le bout du tunnel de la pénurie des puces qui sévit depuis l'apparition de la pandémie Covid-19, tout n'est pas encore revenu à la normale !



Sans surprise, Apple qui est le plus gros client de TSMC a été obligé de revoir l'objectif des commandes d'iPhone 14, puisque si les autres fournisseurs pour les écrans, les capteurs photo... se disent prêts, un iPhone 14 n'est rien sans sa puce A15/A16.

Cette alerte émise par TSMC est de toute évidence une mauvaise nouvelle pour Apple, mais aussi pour les consommateurs, car qui dit 10% d'iPhone 14 en moins dit forcément des délais d'expédition qui seront plus élevés sur l'Apple Store en ligne et des revendeurs qui auront moins de livraison qu'initialement prévu.



Toutefois, on peut se rassurer sur un point, c'est que la réduction de 10% des commandes d'iPhone 14 ne vise que la première vague de production qui concernait 90 millions d'unités. TSMC s'est engagé à répondre à toutes les commandes d'Apple pour le reste de l'année. Une bonne chose pour Apple, car ce sera la période du Black Friday et des fêtes de fin d'année, des événements qui permettent à Apple de générer énormément de revenus !