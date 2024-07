iPhone 16 : Apple aurait fait des changements internes pour réduire la surchauffe

L’un des points faibles avec l’iPhone, c’est sa tendance à surchauffer lors d’un téléchargement ou d’une session de jeu. Ce problème, Apple le connaît à la perfection et essaie d’atténuer cette surchauffe à chaque nouvelle génération d’iPhone. Si les récents iPhone ont eu de belles améliorations, le problème est encore loin d’être réglé. Une récente rumeur mentionne qu’Apple devrait faire à nouveau des modifications en interne des iPhone 16, toujours avec l’objectif de réduire les surchauffes lors de l’utilisation d’applications gourmandes en performance.

Les iPhone 16 auront des modifications internes

Apple semble avoir tiré les leçons des problèmes de surchauffe rencontrés avec ses iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, sortis en septembre dernier. Dès les premières semaines suivant leur lancement, une multitude de clients ont signalé des problèmes de surchauffe, ce qui a provoqué une certaine inquiétude parmi les utilisateurs qui se demandaient si c’était une anomalie matérielle ou logicielle.



Pour faire face à cette situation, Apple a déployé une mise à jour d’iOS 17, qui a partiellement résolu le problème. Cette mise à jour a permis de diminuer considérablement les signalements de surchauffe sur les forums d’entraide ainsi que les remontées au service technique d’Apple par téléphone.

En prévision de ses prochains modèles, Apple semble avoir pris des mesures plus radicales pour éviter de reproduire les mêmes erreurs. Les futurs iPhone 16 intégreront une “plus grande feuille de graphite” destinée à mieux gérer la chaleur. Il s’agit d’une première pour l’iPhone et, bien que cette innovation ne soit pas révolutionnaire, elle devrait contribuer à la réduction de la température, notamment lors de sessions de jeux intensives.



Cette démarche confirme une rumeur datant de novembre dernier, celle-ci évoquait déjà un système de gestion thermique amélioré pour les iPhone 16. Avec cette nouvelle feuille de graphite, Apple espère offrir une expérience utilisateur plus confortable et sans souci de surchauffe pour ses futurs modèles.



